A grófnőből lett első magyar orvosnő

Az 1847. szeptember 30-án született grófi családban. Gyerekkorából meghatározó élménye lehetett tüdőbajos édesanyja betegeskedése. Vilma nagyon érdeklődött a természettudományok iránt, magániskolába járhatott, de abban az időben a leánynevelő intézetek még nem adtak érettségi bizonyítványt. A kor hagyományainak megfelelően 18 évesen férjhez ment Szilassy György földbirtokoshoz. Autodidakta módon képezte magát, megtanulta a betegápolást és a gyógyászat alapjait, majd a további tanulmányait tervezte. Három gyermeke közül csupán egy fiú érte meg az iskolás kort, bár vele nevelőnő foglalkozott, nagy kihívást jelentett Vilma számára, hogy gyermekétől el kellett válnia egy időre.

A zürichi egyetemen tették először lehetővé, hogy nők is látogathassanak előadásokat, majd diplomát szerezhessenek. A forradalmi hírről többek között Jókai Mór is beszámolt a Hon című lapban, állítólag Hugonnai Vilma is itt olvasott a lehetőségről. Férje és apja engedélyével ugyan, de anyagi támogatásuk nélkül útnak indult Svájcba. Eladta családi ékszereit, hogy utazását finanszírozni tudja, de így is szegényes körülmények között élt, és váltott a vegetáriánus életmódra. Végül elhivatottságával elérte célját, 1879-ben lediplomázott és orvossá avatták.

Mindenképpen haza

Hiába szerették volna a friss diplomás doktornőt Svájcban tartani, állásajánlattal marasztalták, ő mégis hazaindult.

„Megvallom az ambíció hozott hazámba vissza, kecsegtetett a remény, hogy azt, amit más nő már országban ki tudott vívni, ki tudom én is hazámban vívhatni. Magyar nő vagyok mi sem természetesebb annál, mint hogy elsősorban hazámban óhajtottam letelepedni” – vallott céljairól önéletrajzi írásában.

A magyar orvosi bizottság engedélyezte volna, hogy diplomáját honosítsa, azonban a kultuszminiszter, Trefort Ágoston, visszautasította Hugonnai kérelmét arra hivatkozva, hogy „a nők felforgatnák az államot, ha tudományos téren egyenjogúsíttatnának a férfiakkal.”

A minisztertől azt a javaslatot kapta, hogy végezze el a bábaképzést, így félig legálisan, és gyakran honorárium nélkül praktizálhatott. 1880-ban magánúton legalább sikerült leérettségiznie. Férjével addigra nagyon megromlott a viszonya, azonban két évbe telt mire sikerült elválniuk. Első páciensei között találkozott Wartha Vince vegyészmérnökkel, akivel egymásba szerettek, és házasságot kötöttek. Egy közös lányuk született, Wartha Vilma.

Harca a női jogokért

Hugonnai Vilma hangsúlyt fektetett az egészségügyi nevelésre, ezért a szegényebb rétegeknek is tartott előadásokat. Küzdött a nők egyenjogúságáért, megírta a A nők munkaköre című tanulmányát a munka és családi élet egyensúlyáról, valamint a leányok iskoláztatásának fontosságáról. A Természettudományi Közlöny levelező rovatában egészségügyi kérdésekre válaszolt cikkeiben. Veres Pálné intézményében, az Országos Nőképző Egyesületben is fontos szerepet vállalt: betegápolást, gyermekgondozást, fertőző betegségekkel kapcsolatos tudnivalókat oktatott, de a mindennapos higiénia, a testápolás és egészséges étrend fontosságát is hirdette.

1895-ben elérkezett a várva várt pillanat a törvény lehetővé tette a nők számára is az orvosi, bölcsészeti és gyógyszerészeti karok látogatását, sőt a külföldön megszerzett diplomák honosítását is. Hugonnai 1897-ben így Magyarországon is leszigorlatozott, és Ferenc József jelenlétében átvehette első nőként orvosi diplomáját.

Az első világháború idején – ekkor már sem második férje, sem leánya nem élt – 65 évesen elvégezte a hadisebészeti tanfolyamot, és ugyan a frontvonalra nem került ki, de tizennégy vidéki városban szervezett betegmegfigyelő központokat. 1915-ben kitüntetést kapott a hadi egészségügyi ellátásban végzett munkájáért.

Hugonnai Vilma 1922-ben halt meg, utolsó lakhelyét a Tisztviselőtelepen (VIII. Bíró Lajos utca 41.) emléktábla jelöli. Nemcsak orvosként mutatott példát, de a női jogokért folytatott harcának köszönhetően, a nőknek egyre több lehetőségük adódott: keresővé válhattak, továbbtanulhattak vagy akár diplomát is szerezhettek.

Írta: Ádám Eszter