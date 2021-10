Koraszülések és a légszennyezés

A Kaliforniai Egyetem (San Francisco) és a Washington Egyetem (Seattle) kutatói a 2019-es esztendő adatait dolgozták fel, és ebből arra jutottak, hogy közel 6 millió koraszülés, illetve 3 millió baba kis születési súlya írható a légszennyezés számlájára. A PLOS Medicine szakfolyóiratban közzé tett tanulmányukban a kutatók a terhesség és a légszennyezés közti kapcsolatot elemezték, és ez az első olyan elemzés, amelyből a beltéri, főként a tűzhelyekhez köthető szennyezés hatását is figyelembe vették.

Világszerte mintegy 15 millió baba születik idő előtt, és még mindig a koraszülés a vezető ok a csecsemőhalálozásban. Azonban nem csak ennyiben áll a veszély, mind a koraszülöttek, mind a kis születési súlyúak egész életükben fogékonyabbak a komoly betegségekre. A WHO szerint a világ lakosságának 90 százaléka valamilyen formában érintett a kültéri légszennyezettségben, és az emberiség felét még a beltéri légszennyezés is fenyegeti a szén, fa, vagy trágya eltüzelése miatt.

A kutatást vezető Dr. Rakesh Ghosh elmondta: „A légszennyezés miatti teher hatalmas, azonban megfelelő erőfeszítéssel e probléma legnagyobb részét megoldhatjuk. A kutatásunk eredménye azt sugallja, hogy a klímaváltozás és a légszennyezés elleni hatékony fellépéssel jelentősen javítani tudnánk az újszülöttek egészségi állapotát.” Ha Délkelet-Ázsiában és Afrika szubszaharai részén minimalizálni lehet a légszennyezést, azzal máris 78 százalékkal csökkenteni lehetne a koraszülések számát. Ezek a területek, ahol a beltéri légszennyezés a legnagyobb a világon, és ahol a legnagyobb a koraszülések aránya is.

Azonban a probléma a fejlett országokat is érinti. Az USA területén a kültéri légszennyezés 12 ezer koraszülésért volt felelős a 2019-es esztendőben.

„A légszennyezés nemcsak a felnőttek krónikus betegségeihez járul hozzá, hanem a felmérésünk eredménye szerint a legfőbb oka a koraszüléseknek és a csecsemőhalandóságnak” – tette hozzá Ghosh.