16 millió éves medveállatka borostyánba zárva

Forrás: Proceedings of the Royal Society B

A New Jersey-i Műszaki Egyetem és a Harvard Egyetem kutatóinak munkája alapján született az a tanulmány, amelyben a világon eddig talált harmadik medveállatka-fosszíliát írták le. A miocénban keletkezett dominikai borostyánban konzerválódott, fél milliméter hosszú állatka a Paradoryphoribius chronocaribbeus nevet kapta.

Az állat olyan jó állapotban maradt fenn, hogy igen nagy felbontású felvételeket lehetett róla készíteni, amelyen az állat szájának ezredmilliméteres részletei, vagy az emberi hajszál harmincad része vékonyságú, tűszerű karmai is feltárultak. A kutatók speciális, sejtszintű és molekuláris vizsgálatokhoz használt mikroszkóppal vizsgálták az állatkát.

A borostyánban lévő más állatokat hónapokon át vizsgálták, mígnem véletlenül sikerült észrevenni a medveállatkát is. Forrás: NJIT/Harvard

Első ránézésre azonosnak hitték a modern medveállatkákkal, azonban a belső részeinek vizsgálatából kiderült, hogy olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel a mai rokonok nem. Ez pedig az állatkák evolúciós változásait, mint például a miniatűrré válásukat is segít megérteni. A medveállatka a legapróbb lábakkal rendelkező élőlény.

A medveállatkák rendkívül ősi állatok, már jelen voltak, amikor a növények meghódították a szárazföldeket, végignézhették a dinoszauruszok felemelkedését és kihalását, de szinte alig maradt nyomuk. Jelenleg mindegy 1300 medveállatka-fajt ismerünk bolygónkon. A borostyánok, amelyek ízeltlábú maradványokat rejtenek, az elmúlt 230 millió évből maradtak fenn, ám ez alig a fele a medveállatkák létezési idejének. Valószínű azonban, hogy rendkívül nehéz észrevenni a mikroszkopikus állatkákat még a legjobb minőségű borostyánokban is. A most felfedezett medveállatkát magában foglaló borostyánt hónapok óta vizsgálták a benne lévő egyéb állatok miatt, de nem vették észre azt, hogy egy medveállatka is rejtőzik a sárga kőzetben.

Remélhetőleg a kutatás eredménye lendületet ad más kutatócsoportoknak is, és talán több medveállatka maradványát is megtalálhatják a borostyánokban.