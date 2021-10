A sivatagban szimulálják, milyen lehet a Marson élni

Egy Mars-küldetés szimulációját hajtják végre az izraeli Negev-sivatag egyik 500 méter mély és 40 kilométer átmérőjű kráterében – számol be a The Times of Israel. Az Austrian Space Forum az izraeli űrügynökséggel állította fel a bázist Makhtesh Ramon közelében.

A hat úgynevezett analóg űrhajós október végéig marad a bázison. A szimulációt hosszú felkészülés előzte meg, a kísérlet során a résztvevőknek komoly fizikai és pszichológiai megpróbáltatásokon kell átesniük, emellett új, tesztelés alatt álló technológiákat is ki kell próbálniuk, és tudományos kísérleteket is végezniük kell.

Az Austrian Space Forum magánszervezet eddig 12 hasonló missziót szervezett, az utolsó Ománban volt. Az izraeli projektet 2020-ban akarták elindítani, de a pandémia miatt végül elcsúsztatták. A fórum az izraeli D-MARS kutatóközponttal összefogva hozta létre a napelemekkel működtetett bázist. A komplexum nem éppen kényelmes, a legtöbb helyet a kísérletek számára tartják fenn.

A német Anika Mehlis, a csapat egyetlen női tagja, az AFP-nek azt mondta, nagyon örül a lehetőségnek. Mikrobiológusként a feladata az lesz, hogy felmérje, a földi baktériumok miként fertőzhetik meg a potenciális marsi létformákat.

Bár a környező sivatag megjelenésében emlékeztet a Marsra, a légköri viszonyok egészen mások. Míg a térségben most 25-30 Celsius-fok van, addig a vörös bolygón mínusz 60, a marsi atmoszféra pedig nem alkalmas a légzésre.

Az első valódi, emberes Mars-missziót az Egyesült Államok hajthatja végre a 2030-as években. A küldetés előtt még rengeteg technikai fejlesztésre, illetve tudományos vizsgálatra van szükség.