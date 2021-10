Fura helyről került elő egy elveszett holdkőzetdarabka

Gene Cernan és Harrison Schmitt 1972-ben, az utolsó Apolló küldetés során számos holdkőzetmintát hozott haza, s ezek közül egy közel 3 kilós darab töredékeiből Nixon elnök a NASA nevében az USA mind az 50 tagállamának és számtalan ország vezetőjének adott egy-egy picike, kb. 1 grammos darabot. A nagy kőzetből letört darabkák azt szimbolizálták, hogy az emberiség egységes, bár rengeteg apró darabból áll össze. Azonban, bármennyire is hihetetlenül hangzik, nem egy ilyen kőzet az évek során egyszerűen eltűnt, holott elég feltűnő: egy 25×35 centis, fából készült lapon, feliratos fém plakett és az adott állam vagy ország zászlaja társaságában készült el, maga a holdkőzet egy átlátszó akrilgyanta golyóban foglal helyet, amelyet a lap tetejére erősítettek.

Az üveggolyó méretű akrilgyanta gömb egy kb. 1 grammos holdkőzet-darabkát tartalmaz. Forrás: Natural History Museum of Utah

Lousiana állam holdkőzete is elveszett, azonban nemrég egészen fura helyről előkerült, számolt be az esetről a The Advocate. Egy floridai férfi, aki régi fegyvereket gyűjt, valamikor, évekkel ezelőtt megvásárolta egy garázsvásáron – a fa lapot. A régi fegyverek restaurálásához szokott, megfelelőnek tűnő, fa lemezeket venni, és mást nem is néz ilyenkor, csak azt, hogy maga a fa milyen. Azonban, amikor átnézte a falap-gyűjteményét a férfi, megakadt a szeme a kis műgyanta golyón. Szerencsére, mielőtt szétszed egy korábban vásárolt tárgyat, mindig elolvassa az ezeken lévő feliratokat, most is így tett. Ebből azonnal kiderült, mit is szerzett be az egykori garázsvásárban, így megkereste a Lousiana Állami Múzeumot, és a tárgyat átadta. Az esetre még tavaly év végén került sor, azonban a sajtó csak most számolt be róla.

A Massachusetts államnak adományozott minta és a fa hátlapja. Ugyanilyen volt, amit a floridai férfi sok éve egy garázsvásáron vett. Forrás: Wikimedia commons

Ahogy a minta eltűnésének körülményei sem ismertek, úgy az se világos, miként került Floridába. Ezek a minták 5 évtizede ugyan igen különlegesek voltak, ám megkopott a fényük, sokat egyszerűen elfeledtek, és az adományozott darabok közel felének lába kelt az évtizedek alatt. Akkoriban azonban nagyon értékes volt, ezért is loptak el több példányt, és ezért léteznek hamisítványai is.

Lousiana illetékesei nemcsak ezt a mintát veszítették el, hanem a korábbi, az Apollo–11 által hozott kőzetből kapott hasonló mintát is, azonban arról kiderült, hogy egy helyi tudományos múzeumi raktárban porosodott. A Lousiana Állami Múzeum ezt, és a most megkerült holdkőzet-mintát együttesen fogja kiállítani, ám előbb valamilyen módon, a minta épségének megőrzésével meg akarnak arról is bizonyosodni, hogy nem hamisítvány-e, amit a floridai férfi, aki egyébként igen közel lakik az Apollo űrhajókat is útnak indító Cape Canaveralhoz, becsületesen és ingyenesen átadott.