Hatalmas vulkánkitörést dokumentáltak a tenger mélyén

Nathalie Feuillet, a Párizsi Egyetem munkatársa és kollégái 2018-ban részletesen dokumentáltak egy víz alatti vulkán kialakulását – számol be a Phys.org. Az eseményről már korábban beszámoltak, de csak most mutatták be tudományos publikációban. Tanulmányukban a szerzők azt írják, ez volt a legnagyobb tengerfenéki kitörés, amelyet valaha észleltek.

A kutatók 2018 tavaszán figyeltek fel az aktivitásra a Malawi és Madagaszkár közötti tengerfenéknél, Mayotte szigetének közelében. A szakértők több szeizmométert is kihelyeztek a területen, és szonárral is elkezdték vizsgálni a régiót. A hónapokon át tartó megfigyelés során több ezer rezgést dokumentáltak, melyek közül néhány a tengerfenék alatt 20-50 kilométeres mélységből érkezett.

Az adatok révén a csapat egy új vulkán születését láthatta, a kutatóknak pedig sikerült rekonstruálniuk a folyamatot. Az esemény egy, a földköpenyben lévő hatalmas magmakamrával kezdődött. A lemeztektonika révén a kőzet aztán megrepedt, a magma így kiáramlott, egyfajta telért hozva létre. A kezdeti aktivitás rengésekhez vezetett, a magma pedig a tengerfenékig is elért, ahol a vízben kihűlt, és elkezdte létrehozni a vulkánt, amely végül a 820 méteres magasságot is elérte.

A becslések alapján az esemény során mintegy 5 köbkilométer láva szabadult fel, ezzel ez lehetett minden idők legnagyobb megfigyelt víz alatti kitörése. A szakértők szerint elképzelhető, hogy a vulkán a közeljövőben ismét kitör majd.