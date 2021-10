Lenyűgöző videóban mutatja be a NASA az űrutazás lehetséges jövőjét

Sci-fibe illő videóval népszerűsíti a NASA virtuális, exobolygókkal foglalkozó utazási irodáját. A rövid videóban különböző Naprendszeren belüli és kívüli világok képzelt meglátogatása látható.

Noha az évtizedek során űreszközeink rendszerünk számos égitestét elérték, a Földön kívül eddig egyetlen objektumon, a Holdon járt ember. Éppen ugyanerre az égitestre küldenek majd ismét űrhajósokat, az Egyesült Államok tervei szerint legkorábban 2024-ben – a következő célpont nagy valószínűséggel a Mars lesz.

Sok ember ugyanakkor arról álmodik, hogy ennél távolabbi világokba, akár Naprendszeren kívüli bolygókra is eljuthassunk. Videójában a NASA ilyen hipotetikus utazásokat is bemutat, mégpedig olyan égitestekről, amelyeket a távolból ugyan, de tanulmányoztak már a szakértők. Emellett a Vénusz, valamint a Szaturnusz két, potenciálisan lakható holdjának, az Enceladusnak és a Titannak a feltérképezését is szemléltetik.

A videót a NASA Jet Propulsion Laboratory poszterei ihlették, és a Goddard Űrközpont videószakértője, Chris Smith készítette zöld képernyő és számítógépes grafika segítségével.