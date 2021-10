Oroszország is elkezdheti használni a SpaceX űrhajóját

Úgy tűnik, a jövőben kozmonauták is utazhatnak majd a Nemzetközi Űrállomásra (ISS) az amerikai SpaceX Crew Dragon űrhajójával – számol be a Space.com. Dmitrij Rogozin, a Roszkoszmosz igazgatója a héten, a dubaji Nemzetközi Asztronautikai Kongresszuson jelentett be a döntést.

A Space Shuttle programjának 2011-es vége után Oroszország sokáig monopolhelyzetben volt az űrhajóiparban, ezen a helyzeten változtatott a SpaceX és a NASA összefogása: 2020-ban az amerikai vállalat elindította első emberes misszióját, melyet később több is követett. A Roszmoszmosz a kevés gyakorlati tapasztalatra hivatkozva eleinte fenntartásokkal kezelte a SpaceX projektjét, a helyzet azonban mostanra megváltozott.

A bejelentés fontos a NASA számára, hiszen az űrhivatalnak lehetősége lesz a legénységi járműként használni a Crew Dragont az orosz Szojuz helyett. Rogozin azt mondta, hogy a konferencián megkezdődnek majd az egyeztetések a két ország között.

A NASA és a SpaceX épp egy újabb misszióra készül. A Crew-3 küldetése előreláthatóan október 31-én fog kezdődni, az űrhajón a három amerikai mellett egy európai űrhajós is utazik majd. A Crew-4-et jövő áprilisban bocsátanák fel, kozmonauták a Crew-5-nél előbb valószínűleg nem fogják használni az amerikai űrhajót.