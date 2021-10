Gyógyszer helyett robotmacska

A különböző okból kialakult demencia hatalmas terhet ró az idősgondozásra és persze a társadalomra. A demencia mellett nagyon sokszor megjelennek viselkedési vagy lelki problémák, mint pl. a depresszió, agresszivitás vagy épp szorongás. Ezeket a sok mellékhatással járó gyógyszeres kezeléssel ugyan jórészt karban lehet tartani, azonban, amint az a Florida Atlantic Egyetem új kísérleteiből kiderült, sok esetben gyógyszermentesen is kezelni lehet.

Ismert, hogy az állatterápia ezeket az eseteket hatékonyan javítja, ám az nem minden körülmények közt elérhető vagy alkalmazható. A floridai kutatók egy interaktív robotállat, pontosabban egy robotmacska közreműködésének hatását vizsgálták meg enyhe és közepes fokú demenciában szenvedő idősek esetében, az eredményeiket az Issues in Mental Heath Nursing szakfolyóirat közölte.

A kutatók a vizsgált demens idősek esetében mind a demenciára, mind a viselkedési-lelki állapotra vonatkozó szabvány pontozásos felmérést végeztek, és ez alapján ítélték meg, hogy a terápiában kísérletileg kipróbált robotmacska milyen hatással volt rájuk.

Számos pontban jelentős javulást mutattak a páciensek, és a kutatók a kísérletek során gyakran látták az egyébként morc urakat és hölgyeket mosolyogni, beszélni a robotmacskához. A gondozók jelzése szerint sokuk együtt is aludt a robotmacskával, illetve a legtöbbjük szinte folyamatosan az ölében tartotta, simogatta, játszott vele. A robotmacskák nyávogni, dorombolni, illetve különböző macskagesztusokat mutatni is képesek, így az emberek úgy érezhették, hogy az ő mozdulataikra reagál az „állat”.

Az emberek több mint felének javult a mentális állapota a robotmacska-terápiát követően, és számos más területen is javultak az értékeik.

A robotmacska alkalmazása számos észszerű szempontból előnyösebb egy élő terápiás állaténál, amelyekből amúgy is igen kevés van, hiszen nagyon sok követelménynek kell megfelelni, és persze egy idő után az állat is belefárad a túl sok „törődésbe”. A robotmacska sok esetben gyógyszermentes, bárki számára hozzáférhető alternatívát jelenthet a viselkedési és mentális problémákkal is küzdő idős, demens emberek ellátásában.