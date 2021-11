Koronavírus kezelésére alkalmas gyógyszer tesztelési eredménye

A tesztekből kiderült, hogy a gyógyszer 89 százalékban csökkenti a kórházba kerülés vagy halálozás kockázatát az enyhe és közepes koronavírus fertőzéstől szenvedő betegek esetében – adta hírül a cég közleményét az MTI.

A kombinált kezelés a Paxlovid nevet kapja és napi kétszer három tablettából fog állni. A cég kérni fogja a szer sürgősségi engedélyezését az amerikai gyógyszerfelügyeleti hatóságtól (FDA), azt követően heteken vagy hónapokon belül várható döntés.

A Pfizer 2021. november 5-én bemutatta a 775 felnőtt beteg részvételével végzett vizsgálat előzetes eredményeit: azoknál, akik az új szert egy másik már ismert antivirális készítménnyel, a Ritonavirral együtt kapták, egy hónap után 89 százalékkal csökkent a kórházba kerülés vagy halálozás kockázata azokhoz képest, akik placebót kaptak. A gyógyszert kapók kevesebb mint egy százalékának volt szüksége kórházi kezelésre és senki sem halt meg a kezelést követő 28 napban.

A kontrollcsoportban lévők 7 százaléka került kórházba és 7 haláleset történt. „Reméltük, hogy valami különleges szerről van szó, de ritka, hogy egy gyógyszer csaknem 90 százalékos hatékonyságot mutat és 100 százalékos védelmet jelent a halál ellen” – mondta Mikael Dolsten, a Pfizer vezető kutatója.

A vállalat korábbi közlése szerint a PF-07321332 jelű gyógyszerjelölt egy fehérjebontó enzimgátló, amely megakadályozza a vírus szaporodását a sejtekben. Az ilyen fehérjebontó enzimgátlók hatékonyak más vírusok, mint a HIV vagy a hepatitisz C ellen önmagukban is és más antivirális szerekkel kombinálva.

A vizsgálatban résztvevők nem kaptak oltást, enyhe és közepes koronavírus fertőzéstől szenvedtek, és egyéb egészségi problémák, például túlsúly, diabétesz vagy szívbetegség miatt magas volt náluk a kórházba kerülés kockázata. Az öt napon át tartó kezelést az első tünetek megjelenésétől számított 3-5 napon belül megkezdték náluk.

A Pfizer a mellékhatásokkal kapcsolatban kiemelte, hogy a jelentkező problémák aránya (20 százalék) hasonló volt a kontrollcsoportban jelentkezőkhöz.

A klinikai kísérletet megfigyelő, orvosszakértőkből álló független csoport javasolta a vizsgálat korai leállítását, ami megszokott eljárás, ha a korai eredmények ilyen egyértelmű előnyökről tanúskodnak.

A vállalat vizsgálja azt is, hogy a gyógyszer használható-e súlyos Covid-19 kezelésére kockázati tényezők nélküli betegek esetében, valamint azt is, hogy koronavírus-fertőzés megelőzésére alkalmazható-e a szer.