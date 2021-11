Késik a következő Holdra szállás

Joe Biden amerikai elnök beiktatása óta első alkalommal jelentettek be komolyabb változást az Artemis-programmal kapcsolatban. A NASA szakemberei a héten tárgyaltak az Egyesült Államok következő emberes Hold-missziójáról – olvasható az űrhivatal oldalán. A megbeszélést egy bírósági döntés előzte meg, amely helybenhagyta a NASA korábbi választását. A szervezet a SpaceX-et jelölte ki a leszállóegység létrehozására, ezt azonban bíróságon támadta meg egy rivális vállalat.

Bill Nelson, a NASA igazgatója üdvözölte a bíróság döntését, és azt mondta, folytatták a tárgyalásokat a SpaceX-szel. Nelson kiemelte, céljuk az, hogy minél előbb és minél biztonságosabban visszajussanak a Holdra, a jelenlegi helyzetben azonban a küldetés 2025-nél előbb nem valósítható meg. Az Artemis első emberes misszióját eddig 2024-ben tervezték elindítani.

A küldetést egy robotizált és egy Hold körüli emberes küldetés fogja megelőzni. Az Orion űrhajó fejlesztése a vártnál lassabb, az első emberes tesztet legkésőbb 2024 májusában hajthatják végre. Asztronauták az Artemis-3 keretében léphetnek ismét a Holdra.

A program csúszásában több tényező is szerepet játszott. A Blue Origin például pert indított a NASA SpaceX-szel kapcsolatos döntése miatt, most, hogy a jogvita az űrhivatal számára kedvezően zárult, folytatódhat a munka. A késéshez emellett a Covid-19-világjárvány is nagyban hozzájárult.

A most bejelentett csúszás elvileg nem befolyásolja a későbbi Artemis-missziókat, illetve a NASA Holddal kapcsolatos terveit. Az űrhivatal többek között egy űrállomást is fel akar építeni az égitestnél, a Hold körül keringő Gateway hozzájárulhat a későbbi Hold- és Mars-missziókhoz.