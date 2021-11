Ragadozóik miatt nőhettek nagyra az óriás ammoniteszek

Forrás: PLOS One / LWL-Museum for Natural History, Münster.

1885-ben a vesztfáliai (Németország) Seppenrade közelében került elő a legelső óriás, a 174 centis átmérőjű példánynak csodájára jártak. A késő krétában, kb. 85-75 millió évvel ezelőtt élt állat a Parapuzosia seppenradensis nevet kapta. Azóta további, a Parapuzosia nembe tartozó óriásokra bukkantak rá a világ néhány pontján, s egy német, mexikói és angol kutatókból álló csoport most 154 ilyen óriás kövületének vizsgálatával igyekezett feltárni a méret mögötti titkokat, az eredményeket a PLOS One folyóirat közölte.

Az állatok fennmaradt vázai sokszor hiányosak, az ezeket kiegészítő számítások szerint életükben ezek az óriások 2 méteresre nőhettek meg. Az egyes leletek (10 centistől 180 centisig) alapján rekonstruálni lehetett azt is, hogy miként fejlődtek ki a fiatal példányok és miként érték el felnőttkori méretüket, illetve azt is, hogy az évmilliók alatt az állatok miként növekedtek egyre nagyobbakká. A legnagyobb példányok kb. 80 millió éve élhettek mind a mai Európa, mind a mai Amerika területén, a partok közeli sekélyebb vizekben. A kutatók elemezték azt is, hogy az egyes megtalált példányok milyen helyszínekről kerültek elő, s ezzel modellezték, hogy pontosan milyen élőhelyeken fordultak elő az állatok a múltban, s ebből meglehetősen érdekes dolgokra lehet következtetni.

Parapuzosia seppenradensis, referenciaként mellette álló emberrel. A váz nem teljes, az a rész hiányzik, amelyben az állat lakott, így kb. 2 méteres lehetett életében az egyed. Forrás: Wikimedia Commons

Régóta sejtik az őslénytankutatók, hogy az ammonitesz csupán életében egyetlen egyszer szaporodott, majd ezt követően (nem feltétlenül azonnal) elpusztult. Az íváskor a nőstények sok ezer petét raknak le, amelyek feltehetően csomóba összetapadva kerülhettek a környezetbe, ráadásul úgy, hogy az állatok tömegesen, egyszerre ívtak. E stratégia előnye, hogy az ivarérett szülők nem találkoznak az ivarérett utódaikkal. A mostani vizsgálatok megerősítették ezt, az egyes helyszíneken talált egyedek fejlődési szakaszai alapján. Az állatok az ifjúságukat feltehetően mélyebb, vagy esetleg kimondottan mély vizekben töltötték el, majd a szaporodásuk idejére visszavándoroltak a sekély területekre. E sekély, tengerpart-közeli területek adták egyébként a legnagyobb méretű kövületeket.

Volt olyan elképzelés, hogy az óriások a korabeli klíma, vízhőmérséklet hatására váltak nagyobbakká, azonban a korabeli tengerszint és hőmérsékleti viszonyok ismeretében sem tudjuk megmagyarázni ezt. Ennek leginkább az az oka, hogy a tengervíz hőmérséklete később kezdett emelkedni, mint a faj példányainak mérete, és az állatok akkor is tovább nőttek, amikor globálisan épp lehűlés kezdődött. Valami egyéb hatás kellett tehát, ami extra méretűvé tette ezeket az ammoniteszeket.

A moszaszaurusz volt a korabeli tenger csúcsragadozója, és az ammoniteszek fő ellensége. Forrás: Wikimedia Commons

Számos más korabeli ammonitesz mérete is növekedett ekkor (ám távol maradtak a most vizsgált óriásokétól), és kiderült, hogy ez az általános növekedési trend egyidejű volt a moszaszauruszok, a kréta utolsó időszakának tengeri csúcsragadozói méretének növekedésével. Az egyidejűség azonban egyáltalán nem biztos, hogy oksági viszonnyal is járt, ám a rendelkezésre álló ismereteink alapján más olyan ökológiai nyomást nem sikerült azonosítani, amelynek hatására óriássá válhattak volna ezek az ammoniteszek, a kutatók így a moszaszauruszok növekedését találták lehetséges oknak. A feltételezések szerint ez a ragadozó volt az ammoniteszek fő ellensége, és azzal, hogy nagyobbra nőttek az ammoniteszek, a moszaszaurusznak nehezebb dolga lehetett velük, mert ezek az óriások egyszerűen nem fértek be a szájába.