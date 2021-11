Lakható bolygókat keresnek a legközelebbi csillagrendszerben

A két éven belül induló projektben a legközelebbi ismert csillagrendszerben, az Alfa Centauriban keresik majd a potenciálisan lakható bolygókat – számol be a The Guardian. A rendszer három csillagból áll (Alfa Centauri A, B és C), melyek közül az egyik egy vörös törpe. Ez a Proxima Centauri, a Földhöz legközelebb fekvő csillag.

A Toliman űrtávcső jelenleg is épül, az űreszközt előreláthatóan 2023-ban bocsátják fel – a név a rendszer ősi arab megnevezésére utal. Az űrteleszkóp az Alfa Centauri A és B körül fogja keresni a Föld-szerű égitesteket a lakható zónában, ahol elvileg adottak lehetnek a körülmények az élet számára.

Peter Tuthill, a Sidney-i Egyetem munkatársa és a projekt vezetője szerint ha a Földhöz hasonló életet keressük, általában olyan bolygók jelentik a standardot, ahol a felszínen folyékony állapotban lehet jelen a víz. „Tudjuk, hogy az élet legalább egyszer kifejlődött egy Nap-szerű csillag körül, egy Föld-szerű bolygón” – mondta a kutató.

A Toliman missziója során a helyi csillagok mozgását fogja megfigyelni. Az adatok alapján a szakértők következtethetnek arra, hogy befolyásolja-e bolygók gravitációja az objektumok pályáját. Az amerikai-ausztrál kollaboráció tagjai korábban észleltek egy lehetséges bolygót az Alfa Centauri A-nál, az égitest létezését viszont egyelőre nem tudták igazolni. Az érintett bolygó egy gázóriás lehet, Tuthill szerint elképzelhető, hogy amennyiben egy valódi égitestről van szó, úgy egy lakható hold kering körülötte. Hasonló gondolatra épül James Cameron 2009-es Avatar című filmje, amely az Alfa Centauri egy fiktív holdján, a Pandorán játszódik.

Tuthill szerint a 4,37 fényévre fekvő rendszer kézenfekvő a jövő csillagközi missziói számára. Egy ilyen küldetéshez természetesen hatalmas technológiai előrelépésre lenne szükség.