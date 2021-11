Útnak indult a NASA kisbolygó-eltérítő szondája

A DART küldetése során egy kettős kisbolygót, a 780 m átmérőjű Didymost és a körülötte keringő apró, 160 méteres holdját, a Dimorphost keresi fel, és a holdacskába csapódva annak keringési pályáját a becsapódással egy egészen kicsit megváltoztatja majd. Ezzel kizárólag a holdacska kisbolygó körüli keringése változik meg, és a változásokat mérni fogják majd földi távcsöves megfigyelésekkel, illetve egy, a kisbolygót kissé később felkereső európai űrszonda segítségével is. E megfigyelések hozzájárulnak ahhoz, hogy kiderítsük, mennyire kivitelezhető és hatékony a kisbolygók kitérítésének lehetősége, amennyiben a Földünket veszélyeztető égitestet fedezünk fel.

A Didymos (kisbolygó) és a Dimorphos (apró holdja) kettőse fénymérésen és radaros vizsgálaton alapuló rajzon. Forrás: NASA

Érdemes hangsúlyozni, hogy a teszt során nem következik be olyan változás a kettős rendszerben, amely a Föld felé irányítaná őket, kizárólag a holdacska kisbolygó körüli keringésében áll be minimális, de már mérhető változás. Nagyjából olyan különbséget képzeljünk el, mintha egy maratoni futó kibontott haj helyett összekötött hajjal futná végig a versenyt, és így a kisebb súrlódás miatt egy leheletnyivel gyorsabban futna. A tervek szerint 2022 októberében kerül sor a becsapódás tesztjére. A tesztnek a helyszínen egy 9 egységes olasz nanoműhold lesz a „szemtanúja”, amelyet a becsapódás előtt 10 nappal bocsát majd ki a DART szonda. Az európai Hera űrszonda a tervek szerint 2024-ben indul, és a becsapódás következményeit fogja a helyszínen alaposan felmérni, 2027-es megérkezésekor. A Hera révén pontosabban megismerhetjük majd a kettős aszteroida rendszerében beállt változásokat, és képeket kapunk a becsapódást követően kialakult kráterről is.

A DART magyar idő szerint 2021. november 24-én reggel 7:21-kor indult el a kaliforniai Vandenberg Légibázis űrkikötőjéből egy SpaceX Falcon 9 fedélzetén, az indítást követően a szonda a megfelelő helyen levált a hordozó rakétáról, és már a kijelölt pályáján halad.