A gyapjas mamut kihalásának komplex okai

A kutatókat régóta foglalkoztatja a kérdés, hogy fajunk mennyiben járult hozzá a gyapjas mamut kihalásához. Az évek során megannyi tanulmány született a témában, a közelmúltban például arról számoltunk be, hogy Eske Willerslev és kollégái szerint a korabeli klíma végzett az állatokkal.

Egy új publikáció alapján azonban az ember is kellett ahhoz, hogy a mamut kipusztuljon Eurázsiában – számol be az Adelaide-i Egyetem oldala. A szakemberek ráadásul úgy vélik, hogy a teljes kihalás a véltnél több ezer évvel később következett be.

Damien Fordham, az egyetem Környezeti Intézetének munkatársa szerint adataik azt mutatják, hogy az ember döntő szerepet játszott a populáció csökkenésében. A csapat számítógépes modellek, kövületek és ősi DNS segítségével mérte fel azokat a folyamatokat és faktorokat, amelyek hozzájárultak az egyedszám csökkenéséhez, majd a faj kipusztulásához.

Az eredmények alapján egyes régiókban az emberek 4 ezer évvel is ezelőtt is felgyorsíthatták a kihalást. Fordham kiemelte, eddig is tudták, hogy őseink vadásztak a mamutokra húsuk, bőrük és csontjaik miatt, azt azonban nehéz volt megállapítani, hogy eltűnésükben pontosan mekkora szerepe volt az éghajlatnak, illetve az embernek.

A vizsgálat alapján a szakértők azt is megállapították, hogy a sarkvidéken a faj a véltnél több ezer évvel tovább fennmaradhatott. Itt kedvezőbb volt az állatok számára a klíma, ráadásul az emberi népsűrűség is jóval kisebb volt.

A friss eredmények alátámasztják azt az elméletet, mely szerint a vadászok nagyban hatottak a gyapjas mamut állományára. Az új tanulmány ugyanakkor cáfolja, hogy a klíma önmagában idézte elő a faj kihalását.