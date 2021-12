Csökkent a gyerekhalandóság Angliában

A Bristoli Egyetem vezeti azt az adatbázist, amelyben az angol gyerekhalandóság (18. születésnap előtt bekövetkező halálesetek) adatait gyűjtik össze, és ez alapján a 2020. áprilistól 2021. március végéig tartó éves időszakban 3067 gyerek hunyt el. Az adatgyűjtés kezdete óta, úgy tűnik, ez a legalacsonyabb szám, és a kutatók szerint jelentős részben annak köszönhető, hogy a covid miatti lezárások idején a gyerekeket érintő fertőző betegségek is visszafogottabban terjedtek. (Ezen egy év alatt egyébként 70 gyerek esetében okozta a covid a halálozást.) Az eredményeket az Archives of Disease in Childhood szakfolyóirat közölte.

A csökkenést a téli, kora tavaszi hónapok idején lehetett érzékelni, vagyis pont abban az időszakban, amikor a legszigorúbbak voltak a covid elleni intézkedések, lezárások. Általában ez az az időszak az éven belül, amikor megnő a gyerekkori halálozások száma, az ilyenkor szokásos fertőzések miatt. A legnagyobb csökkenést a 10 év alatti gyerekek körében mutatták ki a szakemberek. Kisebb, de kimutatható csökkenést mutatott az illegális szerek használatához köthető halálozás is.

Az adat éles ellentétet mutat a teljes lakosságot érintő, azonos időszakra vonatkozó halálozási adat változásával, amely 14 százalékkal magasabb volt Angliában a 2019-es évhez képest.

Karen Luyt, a Bristoli Egyetem professzora, az adatbázisprogram vezetője elmondta: „Egyértelmű bizonyítékunk van, hogy két kulcsterületen csökkent a halandóság: egyrészt a valamilyen meglévő betegségben szenvedő gyerekek körében, illetve a covidon kívüli fertőzések okozta halálozás esetében. Azt is megmutatták az adataink, hogy a szezonális fertőzések okozta gyerekhalandóságot jelentősen változtatni tudtuk össznépességi szinten. Emiatt is fontos, hogy a kutatási eredményből tanuljunk, hogy ezáltal a társadalom legsérülékenyebb, a gyerekeinek helyzetét is javítani tudjuk.”

A kutatók szerint kiemelten fontos, hogy pontosan azonosítani tudják azokat a dolgokat, amelyek ehhez a jelentős javuláshoz elvezettek.