A szemüvegektől az űrkutatásig – egy cég 175 éve (X)

Carl Zeiss már 1857-ben elkészítette első mikroszkópját, néhány évtizeddel később pedig megkezdődött a mikroszkópok sorozatgyártása is. Ettől kezdve a ZEISS megkerülhetetlenné vált a tudományos munka során: mikroszkópjai 36 Nobel-díjhoz segítették hozzá a tudósokat világszerte és segítettek letenni a mikrobiológia alapjait. Többek között Robert Koch is ZEISS mikroszkópot használt a tuberkulózis felfedezéséhez.

A 19. század a fényképezés úttörő korszaka volt a ZEISS számára is, sok olyan meghatározó felfedezéssel, melyet a mai napig alkalmaznak. A ZEISS méltán híres Planar lencséjét 1896-ban mutatták be, mellyel bejegyezte magát a fotózás, illetve a filmezés történelemkönyveibe. 1969-ben, az Apollo Holdra szállásakor is ZEISS lencsével készültek el az első képek: ehhez olyan objektívekre volt szükség, melyek bírják a súlytalanságot, a hőmérséklet-ingadozást és a szűrt fényeket. Az Apollo küldetések során összesen 50 ilyen ZEISS objektívet juttattak el az űrbe, melyekkel hozzávetőlegesen 30.000 fénykép készült. A ZEISS objektívjeit előszeretettel használják a hollywoodi filmesek is: ilyen kamerákkal készült el például a Gravitáció vagy az Avatar.

A 19. század során sokat fejlődtek a fizikával kapcsolatos ismereteink és a csillagászati megfigyelési módszerek, melyek ahhoz vezetettek, hogy 1923-ban megnyílt az első projektoralapú planetárium. Az elmúlt közel száz évben ez a technológia odáig fejlődött, hogy a ma gyártott ZEISS planetárium projektorok egy időben több mint 9100 csillagot képesek megjeleníteni a kupolán. Mindemellett a ZEISS fontos szerepet játszik a mikrochip-gyártásban is: ma a mikrochipek több mint 80%-a a ZEISS optikai technológiájával készül.

A ZEISS méréstechnikai rendszereivel a csúcstechnológiához is hozzájárul: Az F1 tervezőcsapatai is a ZEISS méréstechnikai eszközeit és szoftvereit használják ahhoz, hogy a legoptimálisabb aerodinamikát érjék el a F1-es versenyautóknál, de a vezető repülőgép-gyártók is hasonló precíziós méréstechnikát használnak a biztonságos repülés garantálásához.

Napjainkban a ZEISS komoly erőfeszítéseket tesz a környezet megóvása érdekében is, és azon dolgozik, hogy a vállalat működésének összes területén biztosítani tudja a fenntarthatóságot. A „Zöld, Biztonságos, Felelősségteljes” programmal a ZEISS Vision Care több mint 250 különböző környezetvédelmi kezdeményezést összpontosít egy globális programban.

De mi is lesz a jövő? 175 év telt el a cég megalakulása óta. 175 sikerekkel és mérföldkövekkel teli év. A világ többször is megváltozott azóta, de a képzelet határait akkor is érdemes feszegetnünk, hiszen ez viszi előre az emberiséget.