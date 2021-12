13 ezer éves kutyafogat találtak Amerikában

Nagyjából két évtizede Quentin Mackie, a Victoriai Egyetem régésze és kollégái a Brit Columbiához tartozó Haida Gwaii szigetcsoport egyik barlangjában folytattak feltárást, amikor egy kő lándzsahegyre bukkantak – írja a Hakai Magazine. A lelet azt jelezte, hogy az üregben egykor emberek tevékenykedtek. A felfedezés meglepte a csapatot, nem számítottak arra, hogy az ősi emberek nyomaira bukkannak majd.

A csapat azóta a szigetcsoport további üregeiben is keresgélt, és az ásatások szenzációs eredményhez vezettek: megtalálták az amerikai kontinens legősibb kutyamaradványát. A több mint 13 ezer éves lelet felfedezéséről a közelmúltban számoltak be egy tanulmányban. Mackie szerint mindhárom barlangban találtak maradványokat, ami arra utal, hogy a szigetcsoport többi üregeiben is leletek várnak a felfedezésre. Haida Gwaii barlangjaiba a nagyközönség nem, csak a kutatók léphetnek be.

Noha a barlangok ősidők óta vonzzák az állatokat és az embereket, Brit Columbiában nem gyakran tárnak fel ilyen helyszíneket. A Haida Gwaii ásatások, melyeken változatos tárgyak és csontok bukkantak elő, ugyanakkor azt bizonyítják, hogy gazdag a térség leletanyaga. Az ősi kutyacsont mellett különböző kőeszközöket és húsfeldolgozásra utaló bizonyítékokat tártak fel, a barlangokban barna medvék csontjait is felfedezték, ami azt bizonyítja, hogy nagyjából 11 700 évvel ezelőtti kiirtásáig a faj jelen volt a szigetcsoporton.

Ami a kutya leletét illeti, ez egy 13 100 éves fog. A maradványon a csapat szénizotópos és genetikai elemzést is el tudott végezni. A felfedezés alapján megállapítható, hogy az emberek a véltnél legalább 2 ezer évvel korábban érkeztek meg a térségbe.