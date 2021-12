A tenger emelkedése miatt menekültek el a vikingek leszármazottai

Friss vizsgálatok arról árulkodnak, hogy a klimatikus átalakulás a vikingek leszármazottait sem kímélte – számol be a Live Science. Az adatok alapján a tengerszint emelkedése a 15. századra kiűzte a legendás hajósok utódait Grönlandról.

A vikingek a 10. század végén érték el a sziget déli részét, a helyi telepeik pedig évszázadokon át fennmaradtak. A 15. századra azonban a lakosok nyomai eltűntek a térségből, korábbi feltételezések alapján a jelenség hátterében az éghajlati és a gazdasági átalakulás állhatott.

Szakértők egy csoportja most úgy véli, hogy a skandinávok kiszorulásához a tengerszint emelkedésének is köze volt. Az új adatokat az Amerikai Geofizikai Unió éves konferenciáján mutatták be, 2021. december közepén.

A 14-19. század között Európában és Észak-Amerikában egy hidegebb időszak volt uralkodó, az úgynevezett kis jégkorszak. Marisa Julia Borreggine, a Harvard Egyetem doktorjelöltje szerint ilyen körülmények között a grönlandi jégtakaró tovább nőtt, a nagyobb tömeg pedig fokozta a jég alatt lévő anyagra nehezedő nyomást, ily módon pedig nagyobb volt az áradások kockázata. Ezzel párhuzamosan a tengeri és a szárazföldi jég közötti gravitációs vonzás is erősödött, ami tovább növelte az árvizek esélyét.

A kutatók úgy gondolják, hogy a folyamat miatt a partok mentén rendszeressé váltak az áradások. Elméletüket egy, a délnyugat-grönlandi jégnövekedésre vonatkozó modellezéssel is igazolták, és a korszak skandináv eredetű leleteit is tanulmányozták. Az eredmények alapján 1000 és 1400 között 140 négyzetkilométernyi terület lehetett érintett, a településeken akár 5 méteres árvíz is kialakulhatott. Borreggine szerint a sziget elhagyásához ugyanakkor egyéb tényezők, például az élelmiszerforrások csökkenése, is nagyban hozzájárultak.