India hatástalanította a népességrobbanást okozó bombáját

Az ázsiai ország a fogamzásgátlók és a sterilizáció segítségével sikeresen megfékezte a korábbi népességrobbanást, számolt be a Science. Míg az 1960-as években a termékenységi arányszám 6 gyerek per nő volt, s amikor éhínség sújtott le Indiára, Johnson amerikai elnök eleinte azért nem volt hajlandó segélyt küldeni, mert ilyen hatalmas volt a szaporodási ráta. Válaszképpen Indira Gandhi akkori miniszterelnök hatalmas mértékben kiterjesztette a fejlődő országok körében elsőként bevezetett családtervezési programot, amelynek során mind a férfiak, mind a nők készpénzt kaphattak, ha sterilizáltatták magukat. A rá következő 60 évben India a lányok és a nők oktatásával, felvilágosításával és fogamzásgátlásával igyekezett még tovább csökkenteni a népesség növekedését, és ahogy ezt a közelmúltban közzé tett felmérési eredmény bizonyítja – sikeresen.

Előadás egy kolkatai főiskolán, lányokkal a hallgatók közt. Forrás: Wikimedia Commons

A Nemzeti Családi Egészségügyi Felmérés adatai szerint most először csökkent a termékenységi arányszám 2,1 alá, vagyis kevesebb gyerek születik, mint amennyi a jelenlegi lakosságszám fenntartásához szükséges. „Az asszonyok megértik azt, hogy miért bölcsebb kevesebb gyereket szülni.” – mondta Poonam Mutreja, az ország egy nonprofit szervezete, az Indiai Népesség Alapítvány igazgatója.

Ezzel azonban még nem állt meg a népesség növekedése, mivel rengeteg, korábban született indiai manapság lép szülőképes korba, a népesség kétharmada 35 év alatti, köszönhetően a korábban fennállt termékenységi arányszámoknak. Emiatt India egy ideig még gyarapodni fog, és akár már jövőre megelőzheti majd Kínát is, a népességcsökkenés majd kb. 3 évtized múlva mutatkozik meg. Kína mostanság járhat a népessége csúcsán, ám a becslések szerint már csak 1,7-es a termékenységi arányszáma.

Az indiai felmérések szerint a párok több mint 55 százaléka használ valamilyen modern fogamzásgátló módszert, ennek a kétharmadát a nők sterilizációját jelenti, amelyet állami klinikákon végeznek el. Ötödrészben használnak óvszert, és mindössze egytizedük szed fogamzásgátló tablettát.

A sterilizációnak egyébként volt egy rossz hírű korszaka is, még az 1970-es években két éven át kötelező jelleggel végezték el a műtéteket, mintegy 19 millió emberen, kétharmad részt férfiakon. Az akkori kormány bele is bukott ebbe az akcióba. Ma már a sterilizált férfiak csak a fogamzásgátlás fél százalékát teszik ki, a nők pedig általában gyerekszülés után, a húszas éveik közepén jelentkeznek a műtétre.

A változásokat az tette lehetővé, hogy jelentősen lecsökkent a gyermekhalandóság: míg 1960-ban 1000 gyerekből 264 elhunyt, még 5 éves kora előtt, jelenleg ez a szám 34-re zuhant. Ez azt jelenti a családok számára, hogy a most megszülető gyerekük igen jó eséllyel fel is fog nőni, így könnyebb is rábeszélni őket a családtervezésre.

Általános iskola az indiai Ahmedabadban (Gudzsarat tartomány) Forrás: Wikimedia Commons

Szintén óriási szerep jutott az oktatásnak: míg 1960-ban a nők 90 százaléka írástudatlan volt, ma csak 35 százalék az analfabéták aránya, és ez is legnagyobb részben az idősebb nőket érinti csupán. Egy elemzés alapján az oktatás 47 százalékban, azaz közel felerészben járult hozzá a csökkenő termékenységi arányszámhoz. „A nők értékrendje is átalakult, már nem a család jelenti az egyetlen életcélt; munkát keresnek és később házasodnak, később szülnek gyereket” – magyarázta Mutreja – „Az oktatás a legjobb fogamzásgátló!”

Az országon belül az egyes régiók közt óriási eltérések vannak, Kerala tartomány, ahol a legkevesebb az analfabéta, már 1988-ban elérte a 2,1-es arányszámot, ám a legkevesebb írástudóval bíró Bihar tartományban ezt a számot majd csak 2039-ben érik el. A legmagasabb műveltségű nagyvárosi párok esetében a termékenységi arányszám ugyanakkora, mint az európai vagy kelet-ázsiai régió hasonló párjainál: 1,2-1,3.

A népességdinamika azonban egyesek számára aggasztó jeleket hordoz: bár még egy ideig növekedni fog (az ENSZ szerint 2050-ig és 1,64 milliárdig), utána hirtelen, túl meredek zuhanásba kezd majd, ami pedig gazdasági összeomlással is járhat majd.