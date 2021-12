Orosz űrhajós repülhet a SpaceX űrhajójával

A NASA és a Roszkozmosz véglegesítik azon megállapodásukat, melynek célja, hogy egy orosz űrhajós is utazhasson az amerikai SpaceX vállalat Crew Dragon űrhajójával – számol be a Space.com. Joel Montalbano, a NASA Nemzetközi Űrállomásért (ISS) felelős programjának vezetője szerint a terv az, hogy a 2022 őszén induló Crew-5 misszióban egy orosz űrhajós is részt vehessen, a következő Szojuz-küldetésbe pedig egy amerikai asztronauta csatlakozhasson.

A Roszkoszmosz december 8-án jelentette be, hogy részt venne a Crew Dragon programjában. Az űrhivatal választása Anna Kikinára esett, aki jelenleg az egyetlen aktív női kozmonauta.

Kikina az amerikai Nicole Mannhoz és Josh Cassadához csatlakozhat a Crew-5 küldetésen, a Dragon kapszulában biztosított helyért cserébe egy asztronauta utazhat majd a következő Szojuzzal.

A SpaceX eddig négy alkalommal juttatott embereket az űrbe. 2014-ben a cég mellett a Boeinget választotta ki a NASA arra, hogy amerikai űrhajósokat szállítson alacsony Föld körüli pályára. A Boeing Starliner űrhajója egyelőre a tesztfázisnál jár.