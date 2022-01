Japán is emberes holdutazásra készül

A tanácskozáson, amelyen jelen volt Kisida Fumio kormányfő és Kobajasi Takajuki tudományos és technológiai miniszter is, nyilvánosságra hozták a felülvizsgálat után átdolgozott űrkutatási program alaptervét – számolt be az MTI. Ebből kiderült, hogy az űrhajózási hivatal most először szabott meg határidőt a holdutazáshoz. Ha a terveket sikerül teljesíteni, Japán lehet a második nemzet, amely embereket juttat a Holdra, és 13 éve most először el is kezdték az új űrhajósok toborzását, közülük kerülhet majd ki, aki a Holdra léphet.

Japán részt vesz az Egyesült Államok irányította Artemis-programban is, amelynek az a célkitűzése, hogy űrbázist állítson Hold körüli pályára, és onnan indítsanak űrhajósokat a Holdra. A japán űrhivatal vállalása e programban az, hogy egy szállítójárművet fejleszt ki, amellyel a Hold körüli űrbázisra vihetnének szükséges eszközöket, továbbá egy holdjáró elkészítése is a feladatuk. Tokió e nagyszabású program keretében tervezi a japán űrhajósok Holdra küldését is.

A tanácskozáson azt is bejelentették, hogy a japán állami és magánszektor együttműködésével ember irányította holdjármű fejlesztésébe kezdenek, és azt is, hogy Japán kutatásokat folytat majd a napenergia űrbéli hasznosítására alkalmas technológiáról is. Olyan energiaellátó rendszert szeretnének, amellyel a világűrben, vagyis az időjárás által nem befolyásolt helyen termelt elektromos áramot lehetne eljuttatni a Földre.

Kisida Fumio szerint a világűr “olyan határ, amely álmokat és reményt ad az embereknek”. Hozzátette, hogy gazdaságbiztonsági szempontból is fontos szerepe van az űrnek, mind a gazdaság, mind a társadalom támogatásában is.