A Pécsi Tudományegyetem zöld sikerei

Ismételten a Pécsi Tudományegyetem az ország legzöldebb felsőoktatási intézménye és bekerült a világ TOP 50 zöld egyeteme közé. 2021-ben a PTE-é a Magyarország Kerékpárosbarát Munkahely 2021 elismerés, illetve a Passzold vissza, tesó kampány kapcsán Kommunikációs díjat vehetett át az intézmény. E kapcsán tartott sajtótájékoztatót dr. Szili Katalin, a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Tanács elnöke, Decsi István kancellár (mindketten az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumának is tagjai), valamint Kulcsár Tünde, a Zöld Egyetem Program koordinátora december 22-én a PTE Kancellária épületében.

Példaértékű a PTE tevékenysége: 956 egyetemből 17 helyet javítva 42. helyre lépett előre a GreenMetric World University Rankings szerint, országos első helyét pedig megőrizte. A fenntarthatóság és a zöld gondolat az egyetem kiemelt karaktere, hiszen fontos megőriznünk a jövő generációi számára is élhető glóbuszt. A modellváltással az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumának is célja, hogy fenntartható fejlődés stratégia mentén működjön a PTE. Ennek már folyamatban van a megalkotása, s e mentén tervezünk a rendszerszerű problémákra rendszerszerű válaszokat adni, évekre lebontott programtervekkel, jól meghatározott feladatkörökkel.

Szili Katalin megjegyezte, hogy a cél az, hogy Pécs a világ 20 legzöldebb egyeteme közé jusson a következő 5-6 évben.

Decsi István elmondta: „E téren is vannak már eredményeink: a vízgazdálkodásban a tudatosság egyebek között az uszoda vizének újrahasznosításával valósul meg, az autóflotta hibrid járművekkel bővült, a PTE épületeinek pedig 60%-a megújuló energiaforrásból működik. A fenntarthatóság a leendő Technológiai és Innovációs Parkban is központi szereppel bír majd, illetve az MVM-mel megújított stratégiai szerződésnek is központi eleme.”

A Kerékpárosbarát munkahely 2021 cím elnyeréséhez olyan intézkedések járultak hozzá, mint a kerékpáros útmutatók létrehozása, kerékpáros bejáratok kialakítása, szerviz szolgáltatások, szemléletformáló akciók. Utóbbi kapcsán talán elég a világszerte visszhangot kiváltott MOONBIKE programot említenem” – mondta el Kulcsár Tünde, a Zöld Egyetem program koordinátora. “A Passzold vissza, tesó kampány keretében a PTE közel 300 kiló használt mobiltelefont gyűjtött össze, a kampánnyal elnyertük a Kommunikációs díjat.”

A Virtuális Erőmű Programban pedig szintén szintet lépett az egyetem: egyrészt a tudatos energiahasználatát ismételten elismerték 2021 októberében, másrészt két új mentori szerepet is felvállalt az egyetem. „2022-re olyan projektekkel készülünk, melyek szélesebb körben teszik lehetővé azt, hogy hallgatókat is bevonjunk aktivitásainkba.”