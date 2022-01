Robot segítheti a tengerfenék megtisztítását

A szemét eltávolítása, ma már jól tudjuk, igencsak időigényes és költséges folyamat. Ezt szeretnék megkönnyíteni és felgyorsítani a Müncheni Műszaki Egyetem által egy európai projekt részeként fejlesztett robotikus rendszerrel.

A SeaClear nevű Európai Uniós projekt kereteiben készülő rendszer, amelynek fejlesztésében számos egyetem és kutatóintézet vesz részt, automatikusan felismeri, begyűjti, majd kiemeli a tengerből a felelőtlen embertársaink révén odakerült szemetet. A feladat nem is olyan egyszerű, mint amilyennek hangzik! A robotoknak teljes biztonsággal meg kell tudni különböztetni az élővilág részeit a szennyeződésektől.

Ábra a rendszer működéséről és felépítéséről Forrás: TUM

A rendszer négy egységből áll. Egy önműködő hajóról először feltérképezik a tengerfenék érintett régióját, és megjelölik a talált szemetet az elkészült térképen. Ezután egy megfigyelő robotot bocsátanak a víz alá, amely további információkat gyűjt be a szemétdarabokról. Megfelelő körülmények közt egy repülő drón is segít további adatokat, képeket gyűjteni a területről. Ezen adatok összességéből egy virtuális térképet állítanak össze, amely alapján a gyűjtő robotok dolgoznak majd. Az utolsó lépés a begyűjtő robot munkája, ez az egység a térkép alapján felkeresi az egyes szemétdarabokat, markolókarjai segítségével felemeli és egy gyűjtőkosárba helyezi. Az apróbb törmeléket egy szivattyú segítségével szippantja fel. A megtöltött kosarat aztán az automata hajó a partra szállítja.

A robot számára ezen helyzetekben kihívást jelentenek a tengeri áramlatok, valamint az automata járműveken rendelkezésre álló számítási kapacitás. Épp ezért a lehető legpontosabbra kell tervezni azokat az algoritmusokat, amelyek segítségével a robotok felismerik a szemetet.

A tervek szerint a rendszer a tenger fenekén heverő szemét 80 százalékát felismeri majd, és ennek a 90 százalékát be is tudja majd gyűjteni. Ez az eredmény olyan arányú, mint amit búvárok munkájával is el lehet érni. Dubrovnikban tesztelték 2021 októberében a rendszert, kiváló körülmények közt, a további tesztekre majd a hamburgi kikötőben kerül sor 2022 tavaszán.