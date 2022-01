A nemek harca már az anyaméhben elkezdődik

A Cambridge-i Egyetem kutatói vizsgálták meg, egereken, hogy miként küzdenek egymással az anyai és apai gének, az eredmények pedig segítenek annak a megértésében, hogy egyes magzatok miért fejlődnek gyengébben a méhben.

A növekvő magzatnak jeleznie kell növekvő tápanyagigényét az anyai szervezet felé, a tápanyagokat aztán a méhlepény – amelynek egy része magzati, egy része anyai szövet – erein keresztül kapja meg. Azonban a magzatok 10-15 százaléka gyengén növekszik, ez részben abban nyilvánul meg, hogy a méhlepény erei csökevényesebbek. (Ezek az erek az ember esetében a terhesség vége felé elérhetik a 320 kilométeres össz hosszúságot!)

A kutatóknak most sikerült azonosítaniuk azt a magzati jelzőanyagot, amelynek hatására a placenta erei növekednek: az IGF2 nevű jelzőfaktor révén, amelyet a köldökzsinóron át juttat el a magzat a méhlepénybe. Azonban az IGF2 mennyiségének kiegyensúlyozottnak kell lennie, se túl sok, se túl kevés nem jó belőle, mivel mind a túl nagy, mind a túl kicsiny babák jóval nagyobb arányban halnak meg a születés körüli időszakban, illetve felnőttkori krónikus betegségekre is hajlamosítja ez az embert. A kutatók most azt fedezték fel, hogy az IGF2 klasszikus hormonként viselkedik és a placentára is hat. Azt is felfedezték, hogy egy másik anyag, az IGF2R szintén befolyásolja a növekedést – és itt lép be a nemek csatája. Az IGF2 és az IGF2R termelését irányító gén anyai, illetve apai változatai külön-külön lehetnek aktívak

Dr. Miguel Constância, a Developmental Cell szakfolyóiratban közzé tett kutatás vezetője elmondta: „Az elmélet szerint apai kifejeződésű gének önzőek és irigyek, minden lehetséges erőforrást el akarnak szívni az anyától. Az anyai kifejeződésű gének pedig azért dolgoznak, hogy kiegyensúlyozzák az igényeket. A kutatásunk szerint az apai gén kíván nagyobb véredényeket és több tápanyagot, miközben a placentában lévő anyai gén megpróbálja korlátozni az átadható tápanyagok mennyiségét. Kötélhúzás zajlik, a nemek harca, genetikai szinten.”

A kutatók szerint az IGF2 magzati szintjének mérésére kifejleszthető módszer olyan gyógyszeres beavatkozást tesz majd lehetővé, amely a méhlepény ereinek fejlődésében tapasztalható eltéréseket helyreállítja. Ez pedig a kóros magzatfejlődést is megakadályozza.