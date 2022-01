Hazánkból is sikerült megörökíteni az úton lévő James Webb űrteleszkópot

Alig néhány nappal az űrteleszkóp karácsonyi indulását követően hazánkból is megfigyelhető volt a fénypontja, amint lassan halad a bolygónktól 1,5 millió kilométerre lévő állomáshelye felé. Az űrteleszkóp égi útjának koordinátái nyilvánosan elérhetőek, így bárki, aki megfelelő távcsővel rendelkezik, megkeresheti.

A JWST fénypontja Zalaegerszegről, Mezei Balázs amatőrcsillagász animált felvételén. A nyíl mutatja, melyik fénypont az űrtávcső. Forrás: VCSE / Mezei Balázs

A Vega Csillagászati Egyesület így számolt be a sikeres észlelésről: „Az indítást követően a JWST égi koordinátáit, óránkénti bontásban közzétette a NASA, ezek alapján az amatőrcsillagászok is megkereshetik. December 31-én még nem jártunk sikerrel, amikor a VCSE Virtuális Szilveszterén a távvezérelt egyesületi csillagvizsgálóból kerestük (leszállt a köd, jöttek a felhők, és a tűzijátékok zavarták a megfigyelést). Az új év első estéjén azonban Mezei Balázs zalaegerszegi amatőrcsillagász saját távcsövével, otthonából megörökítette az űreszköz mozgását. A fenti kis videón a kép közepétől jobbra és lefelé gyorsan mozgó fénypont a James Webb űrtávcső, amit a kiadott koordináták és csillagtérkép használatával azonosított az észlelő. A képek készítésekor az Orion csillagképben járt az űrteleszkóp. Az azonosítást Mezei Balázstól függetlenül Dr. Csizmadia Szilárd csillagász, a DLR munkatársa is megerősítette (DLR: Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, Német Lég- és Űrkutatási Központ).”

Mezei Balázs felvételeit egy 250/960 Newton teleszkópon keresztül készítette, amelyet kiegészített egy GPU korrektor, a használt kamera egy QHY163m volt. A 2022. január elsején, 22:50:56-23:03:02 közti időben született 5 darab, egyenként két perces felvétel összefűzésével készült animáción jól látható az űrteleszkóp elmozdulása.

Szintén sikeresen fotózták le a JWST fénypontját a Piszkéstetői Obszervatóriumból, még 2021. december 28-án hajnalban, egy néhány perces derült időszakban. Az obszervatórium Schmidt-távcsöve segítségével megörökített fénypont ekkor a Hold átlagos távolságának megfelelő, 388 ezer kilométeres messzeségben járt tőlünk, ekkor az Orion csillagképben látszott. A 3-szor egy perces felvételen jól látszó JWST fényességét a csillagászok +14,3, vagy +14,4 magnitúdósnak becsülték (ez kb. a Pluto törpebolygó tőlünk látható fényességének felel meg), így feltételezik, hogy majd később, ha a végleges helyére érkezett az űrteleszkóp, akkor is látható marad a Földről, persze csak megfelelő műszerekkel.