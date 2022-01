Magyar csillagász fedezte fel 2022 első új üstökösét

Az év első üstökös-felfedezése a csillagászok és az e témával foglalkozó amatőrcsillagászok számára kihívás, így minden évben nagy várakozás előzi meg az első üstököst. Idén egy magyar csillagász volt a szerencsés.

A felfedezett üstökösök az adott évnek, és azon belül a felfedezés sorrendjének megfelelő sorszámot kapnak – ezzel kezdődik a hivatalos név. Az újonnan felfedezett üstökösök a felfedezőjük után kapják a nevüket, ha a felfedezés egy személy érdeme, akkor róla nevezik el, ha pedig egy automata rendszeré, mint például a 2020-as NEOWISE, akkor a rendszer nevét tükrözi az égitesté is.

A 2022-es esztendőben Sárneczky Krisztiánt illeti gratuláció: ő fedezte fel az első idei üstököst, amelynek neve a fentiek alapkán C/2022 A1 (Sarneczky) lett. A felfedezéskor több felvétel készül, amelyeken az égitest elmozdulását követni lehet, ebből derül ki, hogy mivel is áll szemben az ember. Sárneczky Krisztián sok-sok száz különböző objektumot fedezett már fel, köztük fontos földközeli kisbolygókat, ám ez az első üstököse.

The discovery images. Say hi to comet Sárneczky! pic.twitter.com/cETtiKA7tK

— Konkoly Observatory (@konkolyobs) January 7, 2022