Tavasztól késő őszig fontosak a városi kertek a beporzók számára

A városi kertek igen sokban különbözhetnek egymástól, akár az ültetett növények változatosságát, akár azok mennyiségét vagy virágzási idejét nézzük, egyben azonban hasonlítanak: képesek márciustól októberig folyamatosan ellátni a beporzókat tápanyagban gazdag nektárral. Ehhez a beporzóknak pusztán arra van szükségük, hogy több kertet is végiglátogassanak. Az eredmények azt mutatják, hogy számtalan, egymástól teljesen függetlenül kertészkedő városlakó képes stabil és változatos élelemforrást biztosítani a beporzó rovaroknak.

A feltárt, és a Journal of Applied Ecology szakfolyóiratban közölt eredmény erősen ellentétes azzal, amit a mezőgazdaság vizsgálata adott, ez utóbbinál rövid ideig, de virágok tömegei állnak a beporzók rendelkezésére, a virágos időszakokat azonban igen hosszú virágmentes periódusok választják el egymástól.

A kutatók Bristol városában számtalan kertben megmérték a virágok nektártartalmát, és bár a kertek egymáshoz képest igen eltérő eredményeket adtak mind a nektár mennyiségében, mind annak időzítésében, a repülő rovarok, például a méhek képesek több kertet végigjárni, így mindig találhatnak megfelelő élelmet maguknak. A kutatók szerint az eddig is ismert volt, hogy e kertek nagyon fontosak, ám az nem volt világos, hogy miként változik a nektártermelés az egyes kertek közt, az évszakok során. Míg egyes helyek csupán 2 gramm nektárt adtak, voltak olyanok, amelyekben 1,7 kilogramm került ki az év során, ez azonban nem attól függött, mekkora volt a kert, hanem a kertész hozzáállásától.

Ez azt jelenti, hogy bárki, bármilyen apró kerttel is segítheti a beporzókat egy kis odafigyeléssel, legyen szó a virágfajok kiválasztásától a gazok irtásán át a cserjék vagy a fű nyírásáig. A kutatók azt javasolják, hogy olyan, nyitott virágzatú növényekkel igyekezzünk segíteni a rovarokon, amelyek nyáron és ősszel könnyen elérhető nektárt adnak, a legtöbb kertben ugyanis ilyenkor azok a tölcséres virágok domináltak (a nektár 78 százalékát ezek adták), amelyek nektárját csupán az egyes hosszú nyelvű rovarok, mint a poszméhek vagy a szenderek tudják elérni. A virágos cserjéket is előnyösnek látták a kutatók, hisz ezek esetében kis területen sok nektárt adó virág koncentrálódik, ami kiváló csemege a rovaroknak.