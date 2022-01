Ősmaradványt neveztek el egy magyar entomológusról

Dr. Merkl Ottó rovarász, a Magyar Természettudományi Múzeum főmuzeológusa, aki sok éve dolgozott magazinunknak is, 2021 februárjában váratlanul elhunyt. Úgy tűnik azonban, hogy nevét sikerült örökkévalóvá változtatnia egy felfedezésnek – számolt be a Magyar Természettudományi Múzeum.

A mai Ajka környéke a késői kréta időszakban egy trópusi-szubtrópusi mocsaras erdőségnek adott otthont (ebből keletkezett a szénvagyona), ahol nagyon sokszínű növény- és állatvilág élt egykor. Bár az eddig megtalált leletek is csodásak, most először egy olyanra bukkantak, ami mindezek közt is kiemelkedő.

A borostyánba zárt bogár (a kép jobb felső sarkában) és a megtalálás földtani helyzete. Forrás: Scientific Reports

Az egykori erdőség fáinak gyantái, ahogy másutt is, borostyánná váltak, azonban az ajkai borostyán nem a klasszikus, „ékszerminőségű” sárgás, áttetsző típusú, hanem gyakran igen sötét feketés-vörös, szinte átlátszatlan, ráadásul apró darabokban képződött. Az ajkait elnevezésű borostyántípus azonban más borostyánokhoz hasonlóan szintén tartalmaz különböző, egykor élt élőlényeket, így bukkantak rá arra a pattanóbogárra is, amely egészen egyedülálló leletnek bizonyult.

Mikro-CT vizsgálattal készült 3D-s ábra a felfedezett bogárról. Forrás: Scientific Reports

A legnagyobb valaha talált ajkait egy gyerekökölnyi darab volt (ez látható cikkünk nyitóképén), amelyet az egykori bánya főgeológusa, Kozma Károly adományozott dr. Ősi Attilának, az ELTE Őslénytani Tanszéke vezetőjének, aki a magyar dinoszauruszkutatás kiemelkedő szakembere és történetesen ajkai származású.

A borostyándarabot CT segítségével vizsgálták meg – ez már bevett szokás az őslénytani leleteknél – és ekkor derült ki, hogy vannak benne ősmaradványok. Egyik ilyen egy viszonylag nagy méretű, kb. fél centis pók volt, amelynek a részletes felméréséhez azonban a hazai műszerpark gyenge volt, ezért a nagy borostyánt óvatosan darabjaira törték, majd a pókos darabot Hamburgban vizsgáltatták meg. Itt egy szinkrotron segítségével a CT-nél sokkal kifinomultabb részleteket lehetett elővarázsolni a leletből, amely eddig ismeretlen fajnak bizonyult, és a Hungarosilia verdesi nevet kapta.

A Hungarosilia verdesi képe, amelyet a hamburgi szintrotron tett láthatóvá. Forrás: Magyar Természettudományi Múzeum

A pattanóbogarat tartalmazó borostyándarabot a Szegedi Egyetemen tudták egy mikro-CT segítségével megfelelően „kibontani”, a bogár ez esetben kellően részletes formában került elő a berendezés alkotta 3D ábrán. Az így kinyert adatokból azután a szakemberek, köztük a hazai pattanóbogarak szakértője, Németh Tamás nekiálltak az elemzésnek. Ezekből kiderült, hogy az állat egy, a tudományra új fajt képvisel, amelynek neve Dr. Merkl Ottó tiszteletére Ajkaelater merkli lett. A bogár 6,5 milliméter hosszú és 2 milliméter széles volt, a feje hiányzik a maradványból.

Így nézhetett ki egykor az a mocsárerdő, amelyben a pattanóbogár élt. A háttérben az iharkúti felfedezett Hungarosaurus is megjelenik. Forrás: Németh Tamás / Scientific Reports

Ez az első olyan pattanóbogár, amely a kréta időszaki kontinentális Európából származik, s egyúttal az első ajkaitból származó, és első, a mai Magyarország területén tudományosan leírt fosszilis bogár is. (Számtalan bogárfosszília ismert, de egyikről sem készült eddig tudományos értékű leírás, vagyis csak sejtjük, hogy mik lehetnek ezek a maradványok.) Az Ajkaelater merkli tudományos leírását a Scientific Reports tette közzé.

Bár az ajkait darabkái nem tűnnek értékesnek, bizonyos, hogy még számos hasonló horderejű jövőbeli felfedezés várakozik bennük. A kutatók ismernek olyan darabokat, amelyekben szintén valamilyen bogár maradványai vannak, ám ezek feltárása és tudományos vizsgálata a későbbiekre marad.