Tovább aktívak a Lyme-kórt hordozó kullancsok

Az Összehasonlító és Integratív Biológiai Társaság éves gyűlésén mutatták be azt az új kutatási eredményt, amelyben a kullancsok és a Lyme-kórt okozó Borrelia-baktérium különleges kapcsolatának eddig ismeretlen tényezője tárult fel, a Science beszámolója szerint.

Sok, a Lyme-kórtól tartó kiránduló inkább a téli időszakra halasztja a túráit, mivel az a közvélekedés, hogy a kullancsok télen nem aktívak. Egy kutatócsoport azonban arra jutott, hogy a Lyme-kór fő vektorai, a feketelábú kullancsok (Ixodes scapularis) és rokonaik a hidegben is aktívak maradnak, amikor a hőmérséklet fagypont alá csökken. A klímaváltozás miatt változékonyabbá vált időjárás elősegítheti a kullancsok aktívabbá válását a téli időszakban, és így nagyobb annak is az esélye, hogy a kullancs emberrel találkozzon, s továbbadja a Borrelia-baktériumait.

Az USA területén évente közel félmillióan betegszenek meg Lyme-kórban (ennyiről van tudomása az egészségügyi hatóságnak, de a valóság ennél jóval nagyobb szám lehet, hisz enyhe tünetekkel nem biztos, hogy orvoshoz fordulnak), amelynek súlyos, hosszan tartó szövődményei lehetnek. Nagyjából 1,6 millió amerikai szenved valamilyen ideg-, szív-, vagy ízületi panasztól, amely a Lyme-kór következtében alakult ki, és a legjobb esetben is éveken át tart.

A Lyme-kórt terjesztő kullancsok kb. 3 évtizede Kanadába is átterjedtek, ahol korábban szintén azt hitték, hogy a hideg téli idő ezt nem teszi lehetővé. Egy, a Dalhousie Egyetem szakembereiből álló kutatócsoport 3 év őszi időszakai alatt 600, vadonban befogott feketelábú kullancsot vizsgált meg úgy, hogy azokat egy fedett edénybe helyezte, amelynek az alján avar volt. Ezután az állatokat visszarakták a természetes környezetükbe egész télre, majd tél végén, 4 hónappal később ellenőrizték őket.

A Borreliát hordozó kullancsok 79 százaléka túlélte a telet – az akár -20 Celsius-fokig süllyedő zord hideget – míg a baktériumtól mentes állatoknak csupán a fele volt képes erre. Ez azt jelenti, hogy valamilyen módon a fertőzöttség hatalmas előnyt jelent a kullancs számára a téli túlélésben.

A nagyobb túlélés tavasszal megnövekedő Lyme-esetszámokat is jelent.

Néhány kullancsot közelebbről is megvizsgáltak. Az derült ki, hogy változó hőmérsékleti viszonyok közt a fertőzött egyedek átlag hetente 4 alkalommal váltak aktívvá, míg a baktériumot nem hordozók 1-2 alkalommal, hasonlóan az azonos hőmérsékleten élőkhöz. Vagyis a klímaváltozás miatt változékonyabbá váló téli időjárás e módon is kedvez a kullancsoknak, téli körülmények közt is képesek vérszívásra alkalmas alanyt keresni és sikeresen átadni neki a baktériumaikat.

Bár a kutatás az amerikai kullancsokra vonatkozik, az egyre enyhébb telek a hazai kullancsoknak is kedveznek, és ma már itthon is lehet télen kullancsot összeszedni. Emellett a körülmények egyre kedvezőbbek azoknak a kullancsfajoknak, amelyek eddig csak tőlünk délre éltek meg, s így a bennük hordozott kórokozók is nagyobb eséllyel vetik meg lábukat hazánkban.