Nyugodt galaxist fotózott a Hubble

Forrás: ESA/Hubble & NASA, D. Jones, A. Riess et al.

Az NGC 976 jelű galaxis lustán tekergő karjai láthatóak a Hubble űrtávcső új felvételén – számol be a NASA. A NASA és az Európai Űrügynökség közös űreszköze által megfigyelt galaxis a Tejútrendszertől mintegy 150 millió fényévre fekszik a Kos csillagképben.

Noha az NGC 976 most nyugodtan tűnik, a rendszerben egy igen energikus csillagászati jelenség, egy úgynevezett szupernóva-robbanás történt. Ezen események nagy tömegű csillagok halálát jelölik, és olyan óriási energiájúak, hogy akár befogadó galaxisukat is túlragyoghatják. A robbanással az érintett égitest elpusztul, de olyan nehéz elemek is keletkeznek, melyekből a csillagok újabb generációja születhet meg.

A szupernóvákat a kutatók távolságmérésre is fel tudják használni. Bizonyos típusú szupernóva-robbanásokkal azonos energiamennyiség szabadul fel, így látszólagos fényük alapján becslést lehet adni távolságukra.

A fenti képet a Wide Field Camera 3 nevű műszer adatai alapján hozták létre. A kamerával olyan galaxisokat figyeltek meg, amelyekben szupernóvák vagy Cefeida típusú változócsillagok vannak – utóbbi objektumok szintén felhasználhatóak távolságmérésre.