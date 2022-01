Idegen eredetű, fekete gyémántot fognak értékesíteni

A Sotheby’s dubaji aukciósháza egy földön kívüli gyémántot fog értékesíteni februárban – számol be az AP News. Az 555,55 karátos drágakövet Enigmának nevezik, a gyémántot hétfőn mutatták be. A becslések szerint az Enigma mintegy 5 millió fontért, azaz nagyjából 2,1 milliárd forintért kelhet el, az aukciósház a tervek alapján kriptovalutát is elfogad majd a vásárláskor.

Sophie Stevens, a Sotheby’s Dubai ékszerszakértője szerint a gyémánt formáját a közel-keleti tenyérszimbólum, a hamsza ihlette. A kifejezés arabul ötöt jelent, a szám több szempontból is kapcsolódik az Enigmához, facettái (csiszolt oldalai) száma például 55.

‘The Enigma’ – a treasure from interstellar space and the largest faceted diamond to ever come to auction is unveiled today in Sotheby’s Dubai https://t.co/1nyUAsTe8j #SothebysDiamonds #blackdiamond #SothebysJewels pic.twitter.com/s713AVo14c

— Sotheby’s (@Sothebys) January 17, 2022