A pandák a mikrobiomjuknak köszönhetően maradnak ducik

Egy kínai kutatócsoport a Cell Reports szakfolyóiratban közzé tett kutatási eredménye szerint a panda bélmikrobiomjában beálló évszakos változások segítik a zsenge és tápláló, fehérjékben gazdag bambuszrügyek emésztésekor a többlet felhalmozását. Az ilyenkor gyűjtött háj segíti át a pandát azokon az időkön, amikor csak a nehezebben emészthető és kevesebb tápanyagot tartalmazó rostos levelek és szárak állnak rendelkezésre, számolt be a Phys.org ismeretterjesztő hírportál.

A kutatók régóta sejtették, hogy összefüggés lehet a mikrobiom és a szezonálisan fogyasztott táplálék között, azonban most először sikerült ezt bizonyítani is. A kutatók vadon élő pandák ürülékmintáit elemezték, mind a zsenge rügy, mind a rostos levél fogyasztásának időszakából. A vizsgálatokból kiderült, hogy a rügyfogyasztáskor jelentősen több volt a Clostridium butyricum nevű bélbaktériumuk, mint a levélfogyasztás szezonjában. A kutatók ezután egerekbe ültették át a pandák mikrobiomját, és aztán bambuszdiétán tartották az egereket. Azt találták, hogy amelyek a rügyfogyasztás idejéből kapták a bélbaktériumokat, azok jobban híztak, mint a levélfogyasztás idejéből eredő baktériumokat kapott társaik. A további elemzésekből az is kiderült, hogy a Clostridium butyricum termelte butirát nevű anyag a pandák bioritmusába is beleszólt, ezen keresztül pedig a zsírok termelését szabályozta. Ez azt jelenti, hogy a bélmikrobiom hatására a cirkadián ritmust befolyásoló gén segítségével átalakul a pandák zsírtermelése és zsírraktározása.