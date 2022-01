Először halasztottak el repülést időjárási okból egy másik bolygón

A Marson ugyan sokkal ritkább a légkör, mint a Földön, ám az időjárási eseményekben sok a hasonlóság: vannak változó évszakok, vannak felhők, szelek, és ezek hatására a jól ismert porviharok sem maradnak el. Az időjárás előrejelzése azonban nemcsak a Földön, de a Marson is fontos kihívás.

Immáron a tizenkilencedik repülésére készült az Ingenuity marsi helikopter, amikor a Jezero-kráter időjárása rosszabbra fordult. Miután 18 sikeres repülésen már túljutott a kis szerkezet, az időjárás-előrejelzésnek különösen fontos szerepe volt a következők tervezésében, számolt be a NASA JPL.

Az eddigi repülések során, 2021 áprilisa óta már a tavaszi és a nyári időjárást szerencsésen átvészelte az Ingenuity, most a nyár végén jár a Mars éve. A repülések során a Mars évszakos változásai közt a legnagyobb kihívást eddig az jelentette, hogy csökken a légkör sűrűsége.

Az előrejelzők feladata az, hogy a repülési körülményekre nézve vizsgálják meg a marsi időjárást, és határozzák meg, milyen helyzetben tud vagy nem tud repülni a kis helikopter. A két legfontosabb tényező a légsűrűség és a szél. Az időjárási mérések zömét a Perseverance rover időjárás-állomásáról kapják a szakemberek, s ezen adatokból kiszámíthatják a repüléshez szükséges információkat. Plusz segítséget ad az MRO keringő űrszonda fedélzetén elhelyezett néhány műszer, illetve kamera, amelyek a Mars nagyobb területének időjárását is bemutatják, így a várható változásokat is ki lehet következtetni.

Porvihar készül – a Jezero-kráter helyét fehér karika jelzi. Forrás: : NASA/JPL-Caltech/MSSS.

A marsi ősz kezdetével (ez februárra esik) egyre több por kerül majd a légkörbe, és a téli időszakban ott is marad. Mivel az Ingenuity napelemmel nyeri ki a repüléséhez szükséges energiát, ezért a légköri por befolyásolhatja a szerkezet működését. Emellett a poros légkör mindig együtt jár azzal is, hogy a sűrűség csökken, mivel a lebegő porszemcséket felmelegíti a napfény, a porszemcsék pedig a környezetüket melegítik így. Ezek kihívást jelentenek az Ingenuity irányítóinak, így sokat is beszélnek arról a szakemberek, hogy mi történjen ebben az időszakban a helikopterrel.

A 19. repülést eredetileg 2022. január 5-re tervezték, ám az előrejelzők javaslatára elhalasztották, miután az év első napján egy helyi, de erőteljes porvihar kialakulását figyelhették meg. A szokatlanul erős és ugyanennyire szokatlanul korai porvihar első jeleit a Perseverance rover észlelte: megnövekedett a levegőben lebegő porszemcsék mennyisége. Eztán ellenőrizték az MRO űrszonda felvételeit, amelyen azonosítani lehetett a növekvő regionális porvihart, amely a déli félteke felől egyre jobban terjedt az északira, így a Jezero-kráter irányába is. Ezek alapján az előrejelző csoport azt javasolta a helikopter irányítóinak, hogy halasszák el a tervezett repülést.

A javaslat alapján ez meg is történt, szerencsére, ugyanis bejött az előrejelzés: a porvihar áthúzódott a Jezero-kráter területére, jelentősen csökkent ennek hatására a légkör sűrűsége, és 18 százalékkal csökkent a napfény mennyisége is, amely a helikopter napelemein át az energiaellátást biztosítja.

Azóta a porvihar elült, és úgy tűnik, ideálisak lesznek a körülmények január 23-án arra, hogy az elhalasztott repülést bepótolják. A váratlanul korai porvihar azonban nemcsak a repülésre, de az előrejelzőkre is kihat: felkészülhetnek az esetleg globálissá váló porviharra, amilyen a Marson legutóbb 2018-ban volt.