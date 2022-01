Talán sosem tudjuk meg, mi volt a titokzatos csillagközi látogató

Paul Sutter, a Sony Brook Egyetem és a Flatiron Intézet asztrofizikusa a Space.com-on járja körbe az ‘Oumuamua történetét. Az égitestet 2017 októberében észlelték, különös pályája, sebessége és egyéb furcsa tulajdonságai pedig hamar felkeltették a csillagászok figyelmét.

Utóbb bebizonyosodott, hogy az ‘Oumuamua az első ismert csillagközi objektum a Naprendszerben. Sajnos az égitestet a szakértők csak 11 napig tudták vizsgálni, mielőtt túl távolra került, a begyűjtött adatok pedig sok kérdést megválaszolatlanul hagytak. Azt például máig nem tudni, hogy mi is volt az objektum.

Az ‘Oumuamua egy távoli, azonosítatlan csillagtól érkezett, és hosszú időn át vándorolt a csillagközi térben, mire elérte a Naprendszert. Az objektum alakja egy elnyújtott palacsintáéra vagy egy szivaréra hasonlíthat, és legfeljebb 100 méter hosszú lehet.

Sutter szerint az ‘Oumuamua a legkülönösebb égitest lehet, amelyet a Naprendszerben valaha láttunk. Az objektum alakja nem hasonlított az ismert aszteroidákéra, de nem is viselkedett úgy, mint az üstökösök. A Naphoz közeledve az ‘Oumuamua felgyorsult, ami nem feltétlenül szokatlan, de nem produkált olyan kitöréseket, amelyeket ilyenkor az üstökösök szoktak. 2019-ben egy újabb csillagközi látogatót is felfedeztek, ez a 2I/Borisov. Az objektum úgy nézett ki, és úgy is viselkedett, mint egy üstökös, nem övezték olyan rejtélyek, mint az ‘Oumuamuát.

Az első csillagközi objektummal kapcsolatban több, esetenként igen spekulatív elmélet is született. Avi Loeb, a Harvard Egyetem csillagásza például az adathiányt kihasználva azzal az ötlettel állt elő, hogy az ‘Oumuamuát egy idegen civilizáció hozhatta létre – a szakértők többsége ezt az elképzelést megalapozatlannak látja. Sok kutató természetes magyarázatot próbált találni, lehetséges például, hogy az objektum egy csillagközi hidrogéntömb volt.

Sutter úgy véli, hogy talán sosem tudjuk meg, valójában mi is volt az ‘Oumuamua. Érdemes ugyanakkor kiemelni, hogy amennyiben a későbbiekben sikerül hasonló égitestekre bukkanni, és azokat meg is tudják alaposan vizsgálni, az közelebb vihet a rejtély megoldásához.