Kiválóan látott ez az ősi rák

A Callichimaera perplexa nevű, a kréta időszakban, kb. 95 millió éve élt, alig 2,5 centis rákocska rendkívül jó állapotban megőrződött maradványain a szem mikroszkopikus részletei is jól láthatóak, ennek köszönhetően nemrégiben az állat látásának részleteit is meg lehetett vizsgálni. Nemcsak az összetett szem egyes kis lencséit, hanem a szem belső szöveteit, idegeit is el lehetett különíteni a különleges maradványokon.

A rövidfarkú rákok azon ízeltlábúak közé tartoznak, amelyek többféle típusú összetett szemmel is rendelkeznek ma, azonban ezek eredete és korai evolúciós múltja nem világos. A most elemzett, Kolumbiából származó leletek azonban néhány, ha nem is minden kérdésre választ adnak. A kutatók a krétából való leleteket összehasonlították ma élő, mintegy ezer, különböző fajokba tartozó rákok eltérő korú egyedeinek szemeivel, és részletes elemzést végeztek az ismert állatok életkörülményei, látása, és a múltbéli állat látása közti kapcsolatról.

A vizsgált kövület kiváló állapotát mi sem jelzi jobban, mint az, hogy a rákocska összetett szemének egyes lencséi is tökéletes állapotban maradtak fenn. Forrás: iScience

Ezek az adatok arról árulkodtak, hogy a krétában élt rák szeme nemcsak hatalmas volt a testméretéhez képest (kb. a testhossza 16 százalékát tette ki a szeme átmérője, ez kb. olyan, mintha egy 170 centi magas embernek 27 centis szeme lenne!), hanem a szemidege is igen gyorsan növekedett. Ez alapján, a többi rákkal való összehasonlításból az is valószínűsíthető, hogy az ősi rákocska a sekély, jól átvilágított vizek lakója lehetett. Az összetett szem egymás melletti elemeinek egymással bezárt szöge kicsiny, ez részletgazdag, pontos látást eredményez, ez pedig azokra az ízeltlábúakra jellemző, amelyek aktív vadászok. A kutatók a kis rákocska remek látását a kiválóan látó és vadászó szitakötőkéhez hasonlították.

Mivel e kis rákocska lábai evezőszerűek voltak, ami a jó úszási képességet jelzi, nagyon valószínű, hogy aktív vadász lehetett. Az iScience tudományos folyóiratban közzé tett tanulmány szerint a napsütötte, sekély vizekben úszva vadászó, gyors és pontos ragadozó volt a Callichimaera perplexa.