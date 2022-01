Emberi közreműködés nélkül végzett műtétet egy robot

A Johns Hopkins Egyetem számolt be arról a világsikerről, amelyet egy robotsebész emberi beavatkozás nélkül végzett laparoszkópiás műtétje jelent, ez pedig fontos lépés ahhoz, hogy majd emberen is robotsebészek végezhessenek hasonló beavatkozást.

A műtét során a robot egy sertés belének két végét össze tudta kapcsolni, ez pedig az egyik legbonyolultabb és legkényesebb sebészeti feladat. Alex Krieger, a Science Robotics szakfolyóiratban közzé tett tanulmány egyik szerzője szerint a robot négy disznó beleit varrta össze sikeresen, ráadásul az embernél (vagyis a sebésznél) precízebben tette. Az ismétlődő mozdulatokból álló műtét során igen nagy pontossággal kell a bél két részét egymáshoz illeszteni és összeölteni, hisz a legkisebb hiba is ahhoz vezethet, hogy a bél szivárogni fog, ennek pedig katasztrofális következményei lehetnek a páciensre.

A robotot már 2016-ban is kipróbálták, ám akkor még a műtéthez nagy bemetszést kellett ejteni a hasfalon ahhoz, hogy hozzáférjen a kívánt területhez, és emberi irányításra is szüksége volt az egyébként vizuális jelek alapján dolgozó eszköznek. Azóta a robot vizuális rendszerét még modernebbre cserélték, amellyel jobban „látja” a műtéti területet, és ezen felül felszerelték kifinomultabb varrattechnikát lehetővé tevő eszközökkel is. A robot képes arra, hogy a műtéti folyamatot valós időben irányítsa, ha szükséges, változtasson annak tervén, pont úgy, ahogy egy valódi sebész is tenné. Mivel a sebészet egyre inkább a laparoszkópiás műtétek felé tolódik el, fontos, hogy a robotok is képesek legyenek erre az eljárásra.

A kutatók úgy vélik, hogy a robotsebészet bevezetése javítani fog a betegek helyzetén, kiszámíthatóbbá teszi a műtétek kimenetelét, mivel egyforma precizitással zajlik majd minden ilyen beavatkozás.