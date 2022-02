Costa Ricában kutatták a Marsot

A costa ricai Poás nevű vulkán krátertava már sok éve felkeltette az asztrobiológusok érdeklődését, így a Coloradói Egyetem Légköri- és Űrfizikai Laborja (LASP) szakembereiét is. A forró vizű krátertó nemcsak hőmérsékletével, de igen savas, és mérgező fémekkel teli vizével is extrémnek számít, és nagyon hasonlít ahhoz, amilyennek a Mars korai szakaszában kialakult hidrotermális tavakat gondoljuk, a vörös bolygó mai ásványai és felszíni alakzatai alapján. A LASP szakemberei úgy vélik, a Poás krátertavának vizsgálata az egykori marsi helyzet jobb megértéséhez is elvezet.

A krátertó időről időre kisebb vulkánkitörések (gyakorlatilag gőzrobbanások) helyszíne is, így a tóban lakó organizmusok számára nem egy békés vakáció az élet. Ennek ellenére az egyik mai, széles körben elfogadott elképzelés az, hogy bolygónkon az élet pont az ilyen helyszíneken alakulhatott ki évmilliárdokkal ezelőtt, és talán a Marson is lejátszódhattak ezek a folyamatok. A krátertóban élő mikrobák pedig nemcsak az extrém körülmények túléléséről, hanem az eseteleges egykori marsi életről is árulkodnak.

A Frontiers in Astronomy and Space Science szakfolyóiratban publikált tanulmány szerint csak néhány típusú mikroorganizmust találni a tóban, azonban ezek többféle módozatot is találtak a túlélésre. A kitöréseket valószínűleg a tó szélén élhetik túl, s ehhez különféle gének széles tárháza segítheti őket hozzá.

A krátertó igen dinamikus környezet, amelyben a magas hőmérséklet, a mérgező fémek és az erős savasság egyaránt kihívások elé állítja az élőlényeket. Forrás: Frontiers in Astronomy and Space Science

A vizsgálatokat még 2013-ban kezdték meg a krátertónál, majd 2017-ben tértek vissza a kutatók. A tóban uralkodó fajként az Acidiphylum nembe tartozó baktériumokat találtak, ez az élőlény például a bányákban található savas-mérgező zagyban is megél. A genetikai vizsgálatok feltárták, hogy igen sokrétű tehetsége van e mikrobának ahhoz, hogy az extrém körülmények közt képes legyen megélni, így például számos különféle módszerrel tud energiához jutni.

Annak ellenére, hogy igen mostoha, és nem egyszer halálos hely egy hidrotermális tó, az élethez szükséges alapvető elemeket, mint a hő, a víz és az energia, képes biztosítani. Pontosan emiatt is feltételezik, hogy a Marson a hasonló tavak lehetőséget teremthettek az élet ottani kialakulásának is, és a kutatók úgy vélik, a jövőben a marskutató szondáknak és rovereknek a jövőben érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni az egykori hidrotermális helyszínek vizsgálatára. Ilyen jellegű helyek a Perseverance rover által jelenleg vizsgált Jezero-kráterben is vannak.