99 millió éves virágok, ma is élő rokonnal

Egy nagy nemzetközi kutatócsoport tárta fel a részleteket azon, borostyánba zárt virágokról, amelyeknek két, eddig ismeretlen faját a Nature Plants szakfolyóiratban mutatták be, a felfedezésről az Open University számolt be.

Darwint bámulatba ejtette az a tény, hogy a kréta időszak közepén a virágok hirtelen milyen hirtelen bukkantak fel a kövületek közt, emellett a virág-ősmaradványok ritkák, nem igazán jó állapotúak, és a legtöbbször már rég kihalt növényeket képviselnek.

Az ősi virágok ma élő, dél-afrikai rokonait gyakran érik bozóttüzek, ehhez alkalmazkodtak evolúciójuk során, ám ennél is különlegesebb tulajdonságuk, hogy szinte pontosan úgy néznek ki, mint a felfedezett 99 millió éves virágok. A modern Phylica nemzetségbe tartozó virágok Fokváros közelében honosak, és ahogy itt is, úgy a kréta időszaki Mianmarban is gyakoriak lehettek a bozóttüzek, mivel a most felfedezett virágok mellett más, részben megégett növényeket is találtak a borostyánokban. Ez azt is jelenti, hogy a tűznek már e virágok korai evolúciójában is fontos szerepe lehetett.

Phylica plumosa, a ma élő dél-afrikai rokon terméskezdeményekkel Forrás: inaturalist

Robert A. Spicer, az Open University professzora így mesélt e növényekről: „Ezek a kiváló állapotban fennmaradt százmillió éves virágok, termések, pollen és levélmaradványok a növények evolúciójának egy rendkívül fontos időszakáról adnak pillanatfelvételt, amelyből kiderül, a korai virágok egyáltalán nem voltak primitívek, ahogy ma azt sokan feltételezik, sőt, már képesek voltak alkalmazkodni a bozóttüzekhez, amelyek a kréta igen meleg időszakában gyakran pusztítottak.” A kutató úgy véli, Darwin számára sem lett volna akkora rejtély a virágos növények kialakulása, ha látta volna e fosszíliákat és azt, hogy a tűznek milyen szerepe lehetett az evolúciójukban.

A Phylica plumosa magvai egészen hasonlóak a borostyánban talált virág magvaihoz. Forrás: inaturalist

A borostyánok vizsgálatából kiderült, hogy a Phylica piloburmensis nevet kapott faj virága, pollenje, levele és termése se változott semmit annak ellenére, hogy azóta elröppent 100 millió év, kihaltak a dinók, az emlősök átvették a helyüket, a klíma igen drámai változásokat élt meg. A virágok speciális felépítése és azok a képességei, amelyek lehetővé tették, hogy a tüzeket túléljék, úgy tűnik, különösen sikeresek voltak.