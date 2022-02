Milyen színeket szeretnek a szúnyogok?

A Washingtoni Egyetem vezette új kutatásban azt vizsgálták meg, milyen színeket kedvelnek a szúnyogok. Ez persze nem valamely szúnyog-divatmagazin felmérése volt, hanem azzal a céllal született, hogy segítsen elkerülni a csípéseiket.

„A szúnyogok az illatanyagok alapján különböztetik meg a környezetükben lévőket, s így fedezik fel a vérszívás leendő alanyát is. Amikor bizonyos anyagokat, mint például a kilégzett szén-dioxidot megérzik, ez arra stimulálja a szemüket, hogy kimondottan egyes színeket és más, a megcélzandó áldozatra utaló vizuális jeleket keressenek a közelükben” – magyarázta Jeffrey Riffell professzor. A Nature Communications folyóiratban közölt tanulmányukban a kutatók részletezik, miként befolyásolja a szúnyog szaglása a vizuális ingerek feldolgozását. A szúnyog által kedvelt színek ismerete hozzásegíthet ahhoz, hogy hatékonyabban védekezzünk a csípések ellen, akár csapdázással, akár szúnyogriasztókkal.

A kutató elmondta, hogy a szúnyogcsípéseket három fő dolog befolyásolja: a lélegzet, a bőr hőmérséklete, és a veríték illatanyaga. Most a kutatásból kiderült a negyedik tényező is, vagyis az, hogy milyen színek vonzzák a szúnyogot, s melyek nem érdeklik őket.

A szúnyog számára a legfontosabb szín a vörös, ez pedig mindannyiunk bőrében jócskán jelen van, függetlenül a bőrszíntől. Ha ezt az árnyalatot ki tudjuk szűrni a bőrszínünkből, vagy olyan ruhát veszünk fel, amelyből hiányzik, akkor a szúnyog is kevésbé fog vonzó célpontnak tekinteni minket.

A szúnyogok a vörös, a narancs , és a fekete színeket csípik a legjobban! Forrás: Nature Communications

A kutatók a számos betegség terjesztőjeként hírhedtté vált szúnyogfaj Aedes aegypti nőstényeivel végeztek kísérleteket. Egy kis kamrában lévő szúnyogoknak befújtak egy kis szén-dioxidot (ezzel kiváltották náluk a „vérszívás üzemmódot”, enélkül a szúnyogokat nem izgatták az egyéb jelek), majd különböző színű pöttyöket mutattak nekik. A szúnyogokat egyáltalán nem érdekelték a fehér, a zöld, a kék és a lila pöttyök, ám azonnal rástartoltak a vörös, a narancs, a fekete és a cián (türkizkék) pöttyökre.

„Képzeljük el, hogy az utcán egyszer csak kelt tészta- és fahéjillatot érzünk meg, ebből arra következtetünk, hogy a közelben van egy pékség, és már nézegetünk is körbe, hogy merre is lehet. Mi most azokat, a szúnyog számára fontos vizuális jeleket kezdtük most megismerni, amit akkor állnak neki keresni, ha megérzik a saját pékségillatukat” – magyarázta a szakember.

A kísérletekből beazonosított, a szúnyogok által leginkább kedvelt színek, vagyis a narancs, a vörös, és a fekete, ezek pedig a hosszabb hullámhosszakat jelentik. A kutatók szerint bőven van még vizsgálni való, hisz lehet, hogy más szúnyogfajok számára más színek a vonzóbbak, attól függően, hogy milyen élőlényekből szoktak vért szívni.