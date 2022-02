Magyar származású Nobel-díjas, a holográfia feltalálója

A magyar származású villamosmérnök számtalan találmánya és szabadalma bizonyította zsenialitását. Gábor Dénes munkásságát a tudományos világ 1971-ben Nobel-díjjal ismerte el. A világszerte híres professzort a holográfia atyjaként is szokás emlegetni. Az elektronfizika professzora munkája során foglalkozott még nagy sebességű oszcilloszkóppal, fizikai optikával, sőt a televízióval, de az emberi kommunikációt és a hallást is tanulmányozta. Az Imperial College londoni tudományegyetemen külön termet neveztek el róla és a 72071 Gábor kisbolygó is a nevét viseli.

De lássuk, milyen fontosabb életesemények vezettek a tudományos elismeréshez:

• Gábor Dénes 1900. június 5-én Günszberg Dénes néven látta meg a napvilágot;

• műszaki érdeklődését édesapjától örökölhette, aki a Magyar Általános Kőszénbánya alkalmazottja volt;

• angol, francia, német nyelveket tanult;

• 10 évesen adta be első szabadalmát is az aeroplán körhintára;

• először a Műegyetem Gépészmérnöki karán tanult;

• később átiratkozott a berlini-charlottenburgi Technische Hochschule elektromérnöki szakára;

• Einstein szemináriumait is hallgatta;

• dolgozni is Németországban kezdett: 1924-ben megszerezte a diplomát és azonnal elhelyezkedett a Siemensnél;

• együtt dolgozott Szilárd Leóval: együtt fejlesztették ki a töltéssel rendelkező, elemi részecskék sebességének gyorsítását lehetővé tevő, ciklotront;

• doktori értekezését 1927-ben a katódoszcillográfról írta;

• plazmajelenségek vizsgálatával foglalkozott;

• 1934-ben Angliában telepedett le, ahol a Thomson Houston Társaság kísérleti laboratóriumában dolgozott;

• kutatási területe az elektronoptika volt, de megrendelést kapott egy háromdimenziós mozi létrehozására is;

• a háborút követő években az elektronmikroszkóp felbontásának növelésével foglalkozott;

• 1947-ben ismerte fel, hogy a tárgyról visszavert hullámoknak nem csak intenzitását, de amplitúdóját és fázisát is mérhetjük és rögzíthetjük is: elektronoptikai kísérletei vezettek a holográfia (holo = egész) felfedezéséhez, és az első hologram (magyarul: telje kép) elkészítéséhez;

• 1958-ban már sikeres kísérleteket végzett a lapos képcsöves TV kifejlesztésén,

• a lézertechnika és a holográfia egyesítésével lehetővé vált a lézerhologramok készítése;

• a holográfia kutatásáért 1971-ben elnyerte a fizikai Nobel-díjat.

Az 1990-es években készült ez a hologram, melyen a dinoszaurusz csontvázzá változik. Forrás: Science & Society Picture Library/SSPL/Getty Images

Az Imperial College 1958-ban kifejezetten Gábor Dénesnek hozta létre az úgynevezett alkalmazott elektronfizikai tanszéket. A Nobel-díjas fizikus nyugdíjazásáig, 1967-ig dolgozott itt. Egy tanítványa szerint: „Kutató diákjait tekintette legértékesebb művének, laboratóriumát pedig a földi paradicsomnak”. Élete utolsó tíz évében leginkább a jövő kérdései foglalkoztatták. Ahogy fogalmazott: „egy érett társadalom érdekében kell dolgoznunk, amely stabil számbelileg és anyagi termelésben, ökológiai egyensúlyban van a föld erőforrásaival.”

Gábor Dénes tagja volt a Magyar Tudományos Akadémiának és több, nemzetközi tudományos szervezetnek is. Nevéhez több mint száz szabadalom fűződik. 1979. február 9-én, 79 éves korában, Londonban távozott el az élők sorából.