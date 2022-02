Robot indult a fukusimai reaktorba

A 2011-es reaktorolvadást követő vizsgálatok sorában az erőmű tulajdonosa és üzemeltetője, a TEPCO, merülő robotokat küld a más módon nem elérhető zónába, azzal a céllal, hogy majd mintát vegyenek a balesetben leolvadt fűtőanyagból. Mintegy 5 évvel ezelőtt már zajlott egy ilyen kísérlet, ám az akkori robot valami hiba miatt nem közvetített képeket a leolvadt reaktorbelsőből. Jelenleg a leolvadt fűtőelemek állapotáról, illetve az olvadék mennyiségérők és elhelyezkedéséről csak modellszámítások vannak, ezért is lenne létfontosságú a felmérés, hisz adatok nélkül nem lehet további lépéseket se tervezni. A sérült reaktor szétszereléséhet pedig az az első lépés, hogy ezt az olvadékot eltávolítsák és biztonságos módon tárolják.

A most leküldött robot feladata, hogy kijelölje az utat a következő hónapokban lemerülő robotok számára a kritikus területig, számolt be a TechXplore. A kezdeti munka néhány napot vesz igénybe, majd ezt követően indulhat be annak érdemi része.

Az 1-es blokkban a fűtőanyag kb. 2 méter mély, rendkívül erősen radioaktív vízben található. Öt további robot megy majd ide, amelyeket a Hitachi-GE Nuclear Energy, illetve az IRID nevű nukleáris kutatóintézet készített. A célok szerint 3D térképet és pontos mennyiségi adatokat nyerhetnek majd ki a leolvadt fűtőanyagról, felmérik a pontos izotóp-összetételét és a radioaktivitását, s majd mintát vesznek belőle. Összesen hat, egyenként eltérő képességű és funkciójú merülő robot megy majd be a reaktorba. Először, az első a többiek számára iránymutató gyűrűket helyez majd el a reaktorbelsőben, a következők pedig ezeken át közelítik meg a kritikus helyszínt, anélkül, hogy belegabalyodnának a kábeleikbe. A második robot kamerával felszerelten térképezi fel a helyszínt, és azt ezt követőek feladata lesz a felhalmozott törmelékek eltakarítása, majd az első mintavétel. A legutolsó robot feladata az lesz, hogy részletesen megvizsgálja azt a régiót a reaktorban, ahol átfolyt a leolvadt fűtőanyag.

A becslések szerint a három reaktorban összesen mintegy 900 tonna megsérült, leolvadt fűtőanyag van, ebből 280 tonna lehet az 1-es blokkban. A szakemberek szerint ennek az eltávolítása 30-40 évet vehet igénybe, ám mások úgy vélik, ez igencsak optimista becslés.