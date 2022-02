Ezek a James Webb-űrteleszkóp beállítása során készült első képek

A NASA beszámolója szerint az űrteleszkóp kalibrációja során elkészült az első felvétel, amelyen a csillagokat láthatjuk, illetve készült egy „szelfi” is, amely pedig a főtükröt mutatja. A kalibráció során két feladat is adódott: egyrészt be kellett bizonyítani, hogy megfelelően működik a NIRCam nevű infravörös kamera, amely majd a csillagokat fogja megfigyelni, másrészt a 18 szegmensből álló főtükrön látható csillagokat be kell tudni azonosítani.

A végeredmény egy olyan mozaikkép lett, amelyen a főtükör még a pontos beállítása előtti állapotában mutatja a kiszemelt objektumot, így ugyanarról a csillagról 18 fénypont vetült a kamerára. Ezen felvétel alapján tudják majd az irányítók pontosan úgy beállítani a főtükör egyes elemeit, hogy végeredményül majd a 18 fénypont egyként egyesüljön.

Az első tesztfelvételen ugyanaz a csillag látszik, 18 különböző ponton a főtükör egyes szegmenseiben. Forrás: NASA

A próbaképhez egy olyan csillagot választottak ki a Nagy Göncölben, amelynek a környezete nincs tele más, hasonlóan fényes csillagokkal, és így könnyen azonosítható is a képen. A folyamat 2022. február másodikán kezdődött, és mintegy 25 órán át tartott, mire minden egyes tükörszegmensben megtalálták a kérdéses csillagot, és elkészítették a felvételeit, amelyeket azután mozaikként egyesítettek a bemutatott képpé. A teljes mozaik mintegy 2 milliárd pixelnyi, és csak a középső részét mutatták be, ahol a kérdéses csillag (HD 84406) látható volt. A munka során egy kb. telihold méretű égterületet vizsgáltak át, hatalmas mennyiségű, 54 GB nyers adatot eredményezett. Azonban, amint azt Marshall Perrin, a Webb irányító csapatának egyik tagja elmondta, minden egyes tükörszegmensnek a középpontja közvetlen közelében volt a csillag képe, ez pedig kiváló kiindulási alap lesz a szegmensek precíz beállításához.

Minden szegmens saját motoros mozgatóberendezéssel rendelkezik, ezek pedig úgy tudják majd elforgatni az egyes szegmenseket, hogy tökéletes összhangban észlelhessenek majd, vagyis a most használt csillagnak hajszálpontosan minden egyes szegmens középpontjába kell esnia.

A még nem beállított fűtükör Forrás: NASA

A másik közzé tett képet a NIRCam belsejében elhelyezkedő speciális eszköz készítette, amelynek a feladata nem a világűr, hanem a főtükör megfigyelése, kizárólag a beállítási és mérnöki feladatok során. A látott képen az egyik tükörszegmens kiugróan világos a többihez képest: ez pont egy igen fényes csillag fényét vetítette a tükörmegfigyelő lencséjére.

A képek azt igazolták tehát, hogy a James Webb-űrteleszkóp működőképes eszköz, ám még rengeteg munka van hátra, mire az első tudományos felvételeit is elkészítheti a nyáron.

A főtükör ennyire hűlt le 2022. február 8-ig. Forrás: NASA

Ezek mellett az űrteleszkóp időközben hűl is. Az infravörös tartományú precíz működéshez szükséges „üzemi hőmérséklet” a főtükör esetében 15-20 Kelvin-fok (ez -253, illetve -258 Celsius-fok), de van olyan műszere is az űrteleszkópnak, amelynek 7 Kelvin-fokon (-266 Celsius-fok) kell majd dolgoznia.