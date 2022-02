Három holdja van egy kisbolygónak

Az Európai Déli Obszervatórium (ESO) számolt be arról, hogy a fő kisbolygóövben keringő (130) Elektra nevű égitestnek három kísérője, mondhatni holdja is van. A Mars és a Jupiter közt lévő fő kisbolygóöv számtalan különös égitestnek ad otthont, amelyek közt a most bemutatott Elektra nemcsak két, hanem három kísérővel is rendelkezik. A kis családról készült felvételt az ESO chilei Nagyon Nagy Távcsövének (VLT) egyik műszerével, a SPHERE készítették.

Az Elektra korábban már ismert két holdjának pályáját a képen kékkel és narancssárgával jelölték, ezekhez csatlakozott a Thaiföldi Nemzeti Csillagászati Kutatóintézet szakembere, Anthony Berdeu által felfedezett harmadik, a képen zölddel jelölt holdacska is. Az így megnövekedett családdal az Elektra az első négyes rendszert alkotó kisbolygó, a felfedezésről az Astronomy & Astrophysics folyóirat számolt be.

A kisbolygó a körülötte keringő három holdacskával. Forrás: ESO

A harmadikként felfedezett holdacska, amelynek a S/2014 (130) 2 nevet adták, átlagos távolságát tekintve közelebb van a kisbolygóhoz, mint a már ismert két másik kísérő, mindössze 350 kilométerre kering tőle (ez 50 kilométerrel kevesebb, mint amennyire a Nemzetközi Űrállomás kering a Föld körül), 15 ezerszer halványabb nála, és kb. 16,5 óra alatt kerüli meg a kisbolygót. A holdacskát korábbi adatok elemzésével és új képfeldolgozási technikával sikerült felfedeznie a kutatócsoportnak.

Az Elektra kb. 182 km átmérőjű és elnyúlt alakú, ebből arra következtetnek, hogy (sok más kisbolygóhoz hasonlóan) két egykori égitest összetapadásával jött létre a Naprendszer korai időszakában. A három holdacska mindössze néhány kilométer átmérőjű lehet. Az újonnan felfedezett, a kutatók fényesség alapján készült becslése szerint, kb. 1,6 kilométeres átmérőjű lehet.

Az efféle felfedezések hozzájárulnak a bolygókeletkezés jobb megértéséhez.