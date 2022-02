Meg akarják fejteni Stephen Hawking táblájának titkait

Egy új, angliai kiállítással többek között azt a célt tűzték ki, hogy megfejtsék Stephen Hawking egyik táblájának titkait – számol be a Live Science. A legendás fizikus több mint 35 éven át érintetlenül hagyta a tárgyat, melyre ábrákat, belsős vicceket és kódolt üzeneteket vittek fel kollégái.

A rajzok és feliratok 1980-ban készültek, amikor Hawking részt vett egy, a szupertérről és szupergravitációról szóló konferencián a Cambridge-i Egyetemen. A kutató ekkor a „mindenség elméletén” dolgozott, kollégái pedig viccből rajzoltak a táblára. Hawkingnak annyira tetszett az ötlet, hogy 2018-as haláláig érintetlenül hagyta a felületet.

Stephen Hawking exhibition hopes to unravel the mysteries of his blackboard https://t.co/bF3oSZfZUZ

— Guardian Science (@guardianscience) February 10, 2022