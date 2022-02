Ez a bizarr sapka pontosabb agyvizsgálatot tesz lehetővé

A Bostoni Egyetem mérnökei olyan, metaanyagokból készült sapkát szerkesztettek, amellyel a viselőjéről egy agyi MRI vizsgálat során minden korábbinál részletesebb felvételt lehet készíteni, ez pontosabb diagnosztikát és hatékonyabb gyógyítást tesz lehetővé.

A metaanyagok olyan anyagok, amelyek leginkább a mikroszerkezetüknek köszönhetően az elektromágneses sugárzás vagy a hanghullámok bizonyos összetevőivel olyan kölcsönhatásba lépnek, amely megváltoztatja az adott sugárzást. Például egy metaanyagból készült lencse nem fókuszálni, hanem szórni fogja a fényt.

Műanyag és rézdrót felhasználásával készült metaanyagból van a sapka, amelyet Xin Zhang professzor és a Bostoni Egyetem Fotonikai Laborjának csapata fejlesztett ki, rengeteg fizikai, mérnöki és matematikai ismeret alapján. A mágneses metaanyagokkal például fel lehet javítani a képalkotás minőségét, ilyen kutatásokból néhány éve már készült egy tanulmány ugyanezen szakemberek munkájából.

Most azonban még tovább mentek a kutatók: a viselhető metaanyaggal a diagnózishoz szükséges MRI-felvételek elkészítési idejét is felgyorsították, így több betegre jut idő, és hamarabb sorra kerül a várakozó. Az időben diagnosztizált betegségek pedig életet is mentenek.

A sapka viselésével megfeleződik az idő, amit a készülékben tölt a páciens, és egyúttal pontosabb, élesebb kép is rajzolódik ki az agyáról.

Azzal, hogy a vizsgálandó testrészen viseli a beteg a metaanyagból készült eszközt, a gyorsabb és pontosabb vizsgálati eredmények mellett olcsóbbá is válhat az MRI vizsgálat. Ez azt jelenti, hogy kisebb kapacitású, kisebb térerősségű készülékeket lehet majd készíteni, amelyek olcsóbbak, így sok olyan egészségügyi intézményt is felszerelhetnek ezzel a ma már nélkülözhetetlen diagnosztikai eszközzel, ahol ma nincs keret rá, különösen a fejlődő országokban.