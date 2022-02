Gyík a borostyánban

„Sosem fogom elfeledni azt a pillanatot, amikor 2019-ben, Bangkokban mikroszkópon át először megpillantottam a gyíkot, ami olyan tökéletes állapotban volt, mintha csak pár napja pusztult volna el. Ez különleges látvány volt még a tapasztalt paleontológus számára is” – mesélte Čerňanský. A mianmari Hkamti területén bányászott borostyánok kora eltér az ország máshol kitermelt és ismertebb, 99 millió éves borostyánjától, és amint azt a Scientific Reports folyóiratban a kutatók is kijelentették, legális, konfliktusmentes bányászatból és kereskedelemből származik. Az állatka a Retinosaurus hkamtiensis nevet kapta, a retinosaurus a görög gyanta és gyík szavak összetételéből született, a név második fele pedig a borostyán lelőhelyére utal.

Az apró gyíkocska a borostyánba zártan. Forrás: Scientific Reports

Az állatka koponyája mindössze egy centis, a testének első részével együtt, amely még a borostyánba záródott, összesen így is csak 3,4 centis, a kutatók szerint fiatal példány volt. A lelet különlegessége a szinte tökéletes állapotban fennmaradt bőre, amelyen a különféle típusú pikkelyek könnyen megkülönböztethetőek, és a fej bal oldalán a szem és a szemhéj is fennmaradt. A bőr alatt az állat belső szervei közül a légcső és a hörgők egy része is megőrződött.

CT felvétel mutatja meg a részleteket az állatka maradványaiból. Forrás: Comenius University / Edward Stanley/Peretti Museum Foundation

A gyíkocska a pusztulása után 110 millió évvel körbeutazhatta a világot is: ázsiai lelőhelyéről az USA-ba érkezett, ahol CT vizsgálatnak vetették alá, majd innen Ausztráliába repült, ahol a még ennél is pontosabb részleteket megjelenítő szinkrotron vizsgálat következett, majd végül Svájcba jutott, ahol egy múzeumban végre kipihenheti a hosszú utazást.