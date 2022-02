Miként készült Tutanhamon vasmeteorit tőre?

A vaskor kezdete előtt kb. 600 évvel készült Tutanhamon tőre. Amint néhány más bronzkori tárgynak ennek is, egy meteoritban érkezett vas jelentette az alapanyagát, a legkorábbi ismert, vasmeteoritból készült tőrt egy törökországi lelőhelyen tárták fel, és 4300 évvel ezelőtt készítették. Ez azt jelenti, hogy a vasmeteoritok feldolgozásához szükséges technológia is legalább ennyi ideje rendelkezésünkre áll. Azonban ez az ősi tőr erősen korrodált állapotú, így a készítési módszert nem lehetett rajta megvizsgálni – ezzel szemben Tutanhamon tőre kiváló állapotban van.

A fáraó tőre finoman megmunkált és kiváló minőségű, ebből feltételezhető, hogy ekkorra az emberek már mesterei voltak a vasmeteoritok feldolgozásának. Több módszer is lehetséges. Ilyen például a hideg megmunkálás, amelynek során a meteoritot gyakorlatilag formára szabják, majd polírozzák. Lehetséges hőkezeléssel is dolgozni, ekkor a vasmeteoritot megolvasztják, majd formába öntik. Az is előfordulhat, hogy alacsonyabb hőmérsékletre hevítik, majd kovácsolják a kérdéses vasat.

Egy japán-egyiptomi kutatócsoport végzett roncsolásmentes vizsgálatokat a tőrön nemrégiben, azzal a céllal, hogy kiderítsék, miként is készülhetett, az eredmények a Meteoritics & Planetary Science szakfolyóiratban láttak napvilágot.

A röntgenfluoreszcenciás vizsgálat eredményeként kapott képen az egyes elemek gyakoriságát a színek jelzik. Forrás: Meteoritics & Planetary Science

A kutatók 2020 februárjában a kairói Egyiptomi Múzeumban végeztek röntgenfluorszcentiás (XRF) vizsgálatokat egy hordozható XRF-készülék segítségével, ezzel a tőr különböző részeinek elemi összetételét tudták feltárni (ugyanilyen módszerrel igazolta egy másik kutatócsoport 2016-ban a tőr meteorit-eredetét). A méréseket elvégezték a vas felületén, az azon látható kis korrodált foltokon, illetve a benne húzódó repedésen külön is.

Bár az máig sem ismert, hogy milyen eredetű a tőr és így azt sem tudjuk, hol hullhatott az a vasmeteorit, amelyből készült, ám a most elvégzett vizsgálatok alapján a kutatók az oktahedrit típusú vasmeteoritok közé sorolják a tőr alapanyagát. Ezt abból következtették ki, hogy a tőr felszínén a nikkel eloszlásában észlelhető az a különleges, ún. Widmanstätten-mintázat, amely ezeket a meteoritokat jellemzi, ám a mintázat szabad szemmel nem látható.

Egy oktahedrit típusú vasmeteoriton látható jellegzetes mintázat Forrás: Wikimedia Commons

A tőr felületén látható fekete foltok összetételükben eltérnek a fémes (csillogó) felülettől, és ebből a kutatók arra következtettek, hogy ez az eredeti meteoritban kis zárványokként jelen lévő vas-szulfid ásvány, a troilit volt e helyeken. A tőr pengéjének közepén húzódó repedés ismét eltérő összetételt mutatott, ez pedig abból adódott, hogy az eredeti meteoritot hő és oxigén együttes hatása is érte.

Ezek a kémiai jelek, illetve a megmaradó Widmanstätten-mintázat együtt arra utalnak, hogy a meteorit anyagát viszonylag alacsony, 950 Celsius-foknál kisebb hőmérsékletre hevítést követően kovácsolással készítették el.

A tőr eredetéről is említést tesznek a kutatók: az arany markolat elkészítési technikája és az ehhez használt anyagok alapján Mitanni, illetve a hettita birodalom lehetett, ahonnan Egyiptomba érkezett. Az amarna-levelekben említést is tesznek arany markolatú vas tőrről, amelyet az anatóliai Mitanni királya, Tusratta ajándékozott Tutanhamon nagyapjának, III. Amenhotepnek. Lehet, hogy ez az a tőr?