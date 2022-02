1863-tól kezdődött a modern kori tengerszint-emelkedés

A tengerszint természetes változékonyságot mutat, ám a klímaváltozás hatására ennél a változékonyságnál sokkal intenzívebben emelkedik ma már a szintje. Egy amerikai-szingapúri kutatócsoport az időszámításunk kezdete óta eltelt 2 ezer éves időszakra, a világ 36 különféle területén készült tengerszint-adatsort vizsgálta át, és ebből számították ki, hogy mikortól haladták meg a természetes változékonyságot az ebben mért eltérések. (A műszeres mérések előtti időszakból a különböző tengeri élőlények és kémiai elemek üledékekben való előfordulása alapján számították ki az egykori tengerszintet, ez régóta bevett módszer a múltbéli tengerszint kapcsán.) A korábbi, hasonló felmérések legnagyobb részben csak egy-egy helyszínre vonatkoztak, illetve csupán a műszeres mérések korában gyűjtött adatok alapján igyekeztek megbecsülni az emelkedés kezdetét.

A Nature Communications folyóiratban közzé tett eredmények szerint a tengerszint modern korban való emelkedése azonos időben kezdődött, mint a gleccserek olvadása és a tengervíz melegedése. Mivel a tengerszint emelkedése a klímát szélesebb körben meghatározó érték, így ez a most kiszámított időpont akár a modern klímaváltozás kezdeteként is értelmezhető. A kutatók statisztikai módszerrel számították ki, hogy az egyes helyszínekre nézve mikortól változott meg a tengerszint-emelkedés, vagyis helyszínekre lebontva vizsgálták meg az adatsorokat. Ebből kiderült, hogy a tengerszint régiónként más és más időpontban váltott át a modern kori emelkedésébe, legkorábban, a 19. században az Atlanti-óceán középső területein, majd később Kanada és Európa következtek, ez utóbbi a 20. század közepétől állt át.

Az elemzésekből kiderült az is, hogy az 1940-es évektől kezdődően egészen 2000-ig gyorsabb volt az emelkedés, mint az ezt megelőző 60 évben, ez pedig azt is jelenti, hogy a 20. századnak különösen nagy hatása volt már a tengerszintre. Ez az eredmény megerősítette az USA Nemzeti Oceanográfiai és Légköri Hivatala (NOAA) nemrégiben az ország keleti partvidékére kiszámított egyre gyorsabb léptékű emelkedés adatait is.

A kutatók szerint az egyes helyszínek közti különbségeket még pontosabban is ki lehet számítani, olyan helyekre is, amelyek most nem szerepeltek az elemzésekben. Egy ilyen pontosabb számítással a jövőbeli változások helyi hatásairól is pontosabb képet kaphatnának az illetékesek.