Kar nélkül és kis aggyal élt ez a dinó

Fantáziakép egy argentin abeliszauridáról, a Carnotaurus sastrei-ről. Ez állat nem a most felfedezett faj, ám ez is hasonlóan nézhetett ki.

A Londoni Természettudományi Múzeum számolt be a gyakorlatilag kar nélkülinek tekinthető dinoszauruszok egy új faja, a Guemesia ochoai felfedezéséről, a faj leírását a Journal of Vertebrate Palaeontology folyóiratban tették közzé.

Az abeliszauridák, bár szinte kartalan, de egyáltalán nem ártatlan állatok voltak, ugyanis olyan dinókkal táplálkoztak, mint a gigantikus méretű titanoszauruszok, s erre karok nélkül is képesek voltak. Az abeliszauridáknak még az emiatt sok viccbe bekerült T. rexnél is csökevényesebbek voltak a mellső végtagjai! Azonban, míg a T. rex ujja végi karmokkal a zsákmányt magához közel tartani, az abeliszauridák aprócska mancsain nem volt karom sem, és nagyon valószínű, hogy abszolút használhatatlanok is lehettek e végtagok. Az azonban nem világos, miként vadászhattak karok és karmok nélkül, pusztán az erőteljes állkapcsuk segítségével az abeliszauridák.

A kőzetréteg, amelyből az állat maradványa (a koponya egy része) előkerült, 75-65 millió éves, vagyis a dinók korának véghajrájában keletkezett. Bár a rokonai is híresen kis agykoponyájúak voltak, e példánynak azoknál is, mintegy 70 százalékkal, kisebb volt az agykoponyája. Ez ugyan akár arra is utalhat, hogy egy fiatal egyed maradványaira találtak rá, ám más adatok ennek ellentmondanak. A kutatók szerint egyszerűen csak egy igen kis termetű abeliszauridára bukkantak.

Az állat koponyáján különös lyukak sorozatát találták, a szakemberek ezekről úgy vélik, hogy a hőszabályozó rendszer részeként itt erek szelték át a csontot, amelyek a bőrfelülethez szállítottak vért, ahol az lehűlhetett.

A Guemesia ochoai a nevét Martin Miguel de Güemes argentin szabadságharcos után, illetve az egyedet felfedező Javier Ochoa technikus után kapta. Az új faj felfedezése megerősíti azt, hogy Északnyugat-Argentína területén egészen egyedi állatvilág uralkodott a kréta időszak végén.

A dinón túl számos más, érdekes lelet is előkerült ugyanezen helyszínen, így például halak és emlősök is; ezek vizsgálata még zajlik, de a kutatók által már megtalált, ám a kőzetekből még nem kiemelt leletek sokasága is jócskán ígér még további munkát a szakemberek számára.